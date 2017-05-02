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В Москве началось отключение отопления

Экономика

В первую очередь отопление отключат на предприятиях и в жилых домах

Тепло
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Тепло

Москва, 2 мая 2017, 09:32 — REGNUM  Со 2 мая московские коммунальные службы начали постепенно отключать отопление в столичных домах, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отопление в городе будут отключать поэтапно. «Сначала батареи отключат на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, потом на социальных объектах — в детских садах, школах, больницах, поликлиниках», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Эти работы энергетики должны завершить в течение пяти дней.

По словам Бирюкова, отопительный сезон начался в столице довольно рано — в сентябре — и прошел без сбоев и аварий.

Напомним, по нормативам тепло перестают подавать, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 градусов не менее пяти дней подряд.

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Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон 2016−2017 гг. в Москве и семь предыдущих пройдены без крупных аварий на тепловых, электрических, газовых сетях. По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, несмотря на морозную зиму, резервное топливо (уголь, мазут) на городских ТЭЦ не использовалось.

В новом отопительном сезоне 2017−2018 гг. коммунальщикам предстоит подготовить свыше 72,5 тыс. жилых и нежилых зданий. Подготовительные работы собираются завершить до 25 августа.

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Отопительный сезон
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