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Гражданскому флоту РФ выделят субсидии на приобретение новых судов

Экономика

Новые правила позволят оснастить грузовой и пассажирский коммерческий флот высокотехнологичными и конкурентоспособными судами речного и смешанного плавания

Москва, 2 мая 2017, 08:51 — REGNUM  Постановлением правительства РФ утвержден порядок предоставления субсидий российским организациям на приобретение и строительство новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию, сообщается на сайте правительства РФ.

В соответствии с Правилами субсидия предполагает единовременную выплату судоходным компаниям в счёт оплаты строительства нового судна при условии сдачи на утилизацию старого судна, возраст которого превышает 30 лет и которое в течение последних пяти лет до его утилизации было зарегистрировано в Государственном судовом реестре или Российском международном реестре судов.

Это позволит оснастить грузовой и пассажирский коммерческий флот высокотехнологичными и конкурентоспособными судами речного и смешанного плавания, будет способствовать внедрению новых технологий в судостроительную отрасль, обновлению и модернизации производственных мощностей, созданию новых рабочих мест.

Напомним, в России действуют более 1000 речных пароходств, в составе которых насчитывается около 24 тыс. судов различного назначения. Многие из этих судов построены в 1970—1980 годах и эксплуатируются более 30 лет. По экспертным оценкам, к 2020 году более 80% речных судов и судов смешанного плавания (река — море) будут выведены из эксплуатации как не соответствующие требованиям безопасности.

В целях обновления флота предусматривается предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию.

Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разработана стратегия развития морских терминалов до 2030 года. Основная цель стратегии — увеличение товарооборота, модернизация перегрузочных центров рыбных терминалов.

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Морские и речные грузоперевозки
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