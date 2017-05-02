Экономика КНР в апреле: индекс PMI замедлился до 50,3 пункта

Пекин, , 08:16 — REGNUM Согласно последним официальным данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, по итогам завершившегося апреля индекс PMI в промышленном секторе, также известный как индекс деловой активности государства, остановился на уровне 50,3 пункта.

Таким образом, данный показатель сократился сразу на 0,9 пункта по сравнению с экономическими показателями за март. По официальной версии Пекина, негативная динамика вызвана, в первую очередь, резким сокращением общего объема промышленных заказов, пишет «Наньцзао жибао».

Индекс PMI является показателем деловой активности государства. Показатель индекса PMI более 50 пунктов расценивается экономистами как свидетельство роста национальной экономики. В случае если этот показатель находится на отметке равной или ниже 50 пунктов, то это означает замедление темпов роста экономики.

Власти КНР отметили, что несмотря на затяжное снижение данного экономического показателя, начавшееся более трех месяцев назад, индекс PMI в промышленном секторе по-прежнему находится выше психологической отметки в 50 пунктов.

По прогнозам китайских экономистов, в мае ситуация может стабилизироваться. Укрепление индекса деловой активности Китая может произойти на фоне увеличения объема внешнеторгового оборота КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2017 года индекс PMI в непроизводственном секторе китайской экономики составил 52,2 пункта.

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