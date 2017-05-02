Вторник, 2 Мая 2017 года
08:19:07 МСК

Экономика КНР в апреле: индекс PMI замедлился до 50,3 пункта

Экономика

Индекс PMI является показателем деловой активности государства

Пекин, 2 мая 2017, 08:16 — REGNUM  Согласно последним официальным данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, по итогам завершившегося апреля индекс PMI в промышленном секторе, также известный как индекс деловой активности государства, остановился на уровне 50,3 пункта.

Таким образом, данный показатель сократился сразу на 0,9 пункта по сравнению с экономическими показателями за март. По официальной версии Пекина, негативная динамика вызвана, в первую очередь, резким сокращением общего объема промышленных заказов, пишет «Наньцзао жибао».

Индекс PMI является показателем деловой активности государства. Показатель индекса PMI более 50 пунктов расценивается экономистами как свидетельство роста национальной экономики. В случае если этот показатель находится на отметке равной или ниже 50 пунктов, то это означает замедление темпов роста экономики.

Власти КНР отметили, что несмотря на затяжное снижение данного экономического показателя, начавшееся более трех месяцев назад, индекс PMI в промышленном секторе по-прежнему находится выше психологической отметки в 50 пунктов.

По прогнозам китайских экономистов, в мае ситуация может стабилизироваться. Укрепление индекса деловой активности Китая может произойти на фоне увеличения объема внешнеторгового оборота КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2017 года индекс PMI в непроизводственном секторе китайской экономики составил 52,2 пункта.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономика КНР в марте: Индекс PMI в сфере услуг установил новый рекорд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Дороги становятся тропами: новоукраинский дорожный ремонт
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
01.05.17
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов на западе Германии
БерлинГермания Железнодорожные аварии Происшествия
NB!
01.05.17
«Русские вели британский самолет-шпион по мобильнику»
ЛондонВеликобритания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
The Daily Express: «Россия угрожает американским объектам в ЕС»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
Валерий РокотовЧто знал мальчик из Рая
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
01.05.17
Анна Кумицкая«Железная дорога — это не только машинисты и проводники»
МичуринскТамбовская областьРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Марина КаширскаяКто провожает самолеты
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Укротители огня и металла: фоторепортаж
ВолгоградРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Светлана ИвановаПосадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
БалаклаваКрымРоссия 1 мая 2017 года Экономика
ещё главное