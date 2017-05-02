Греция договорилась с кредиторами по пакету реформ‍

Афины , , 08:15 — REGNUM Власти Греции пришли к окончательному соглашению с международными кредиторами Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) по пакету реформ, сообщил министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос.

Завершены переговоры по техническому соглашению по пакету реформ в сфере трудового законодательства, социальных расходов и энергоресурсов. «Уже проложен путь для переговоров по облегчению бремени задолженности», — цитирует слова министра финансов Reuters.

Речь, в частности, идет о сокращении пенсий и повышении налогов, что является требованиями международных кредиторов. Представители ЕС и МВФ регулярно проводят оценки выполнения Грецией своих требований, без этого стране не будут перечислены кредиты.

Если ЕС и МФВ приостановят кредитование в рамках третьей программы макрофинансовой помощи, Грецию ждет дефолт — Афины не могут выполнять свои обязательства перед прочими кредиторами по старым долгам. Поскольку Греция — член еврозоны, ее дефолт повлечет за собой непредсказуемые последствия для валютного блока.

Греции нужно произвести очередные выплаты до конца июня по полученным ранее кредитам. Долг страны по кредитам составляет326 млрд евро (180% ВВП).

Ранее стало известно, что переговоры с международными кредиторами — представителями Еврокомиссии (ЕК), Европейского центробанка (ЕЦБ), Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского механизма стабильности (ESM), будут завершены к заседанию Еврогруппы 22 мая.

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