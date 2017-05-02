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«После праздника рубль окажется под давлением»

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 2 мая

Москва, 2 мая 2017, 08:14 — REGNUM  Торги на Мосбирже 28 апреля открылись укреплением по иностранным валютам. Рубль вышел в плюс по отношению к доллару США после заседания ЦБР. По итогам заседания регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 50 базовых пунктов, до 9,25%. Трейдеры отреагировали на решение продажами рубля, но его ослабление было недолгим. Курс доллара снизился с 57,19 до 56,62 руб., курс евро с 62,53 до 61,90 руб.

Снижение ставки было учтено рынком, поэтому её снижение на внутреннем валютном рынке не вызвало агрессивных продаж национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На тот момент поддержка исходила от роста нефтяных котировок и спроса на ОФЗ. У зарубежных инвесторов опять появился интерес к российским облигациям. Индекс государственных облигаций России (RGBI) вырос на 0,36%, до 138,34.

Рубль не смог удержать позиции на уровне 56,70 руб. Падение цен на нефть сорта Brent до $51,60 заставило его отступить к уровню 56,92 руб. В понедельник (1 мая) нефть подешевела до $51,20. Поскольку в России из-за национального праздника торги по рублю не проводились, то снижение цен на нефть в рублёвых парах отразится 3 мая.

На прошлой неделе стоимость нефти показывала негативную динамику. Трейдеры ждут новостей от ОПЕК по продлению соглашения о заморозке добычи нефти на второе полугодие. Уверенности в продлении нет, так как высокие цены на нефть оказывают положительное влияние на восстановление добычи американской нефти. Что касается российской валюты, то она в мае продолжит получать поддержку от зарубежных инвесторов (ОФЗ, керри-трейд), аукционов Минфина и налогового периода.

Сегодня, 2 мая, баррель Brent стоит $51,43 (+0,07%). Повышение нефтяных котировок может начаться с $51. В первой половине дня ожидается рост курса доллара до 57,13 руб., во второй — снижение до 56,65 руб. По евро в качестве внутридневного максимума выступит уровень 62,35 руб., минимума — 61,61 руб.

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