Вторник, 2 Мая 2017 года
08:03:40 МСК

В Алтайском крае построят 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов

Экономика

На их строительство в 2017 году выделено более 32 млн рублей

Алтайские ФАПы — это деревянные здания сборной каркасной конструкции общей площадью 68,4 кв. м
Иллюстрация: Алтайминздрав
Алтайские ФАПы — это деревянные здания сборной каркасной конструкции общей площадью 68,4 кв. м

Барнаул, 2 мая 2017, 07:50 — REGNUM  В 2017 году на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) власти Алтайского края выделили более 32 млн рублей. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает Алтайминздрав со ссылкой на распоряжение главы региона Александра Карлина. Судя по официальному сообщению, этих денег хватит на строительство 9 новых ФАПов. Офисы врачей общей практики появятся: в с. Думчево Залесовского района, в с. Бураново Калманского района, в с. Советский Путь Локтевского района, в с. Дубровино Романовского района, в с. Шульгин Лог Советского района, в с. Березовка Солонешенского района, в с. Первокаменка Третьяковского района, в с. Ключи Тюменцевского района, в с. Нижняя Гусиха Усть-Пристанского района.

Субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Алтайского края по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и период до 2020 года» на 2017 год составит 8 млн 571 тыс. рублей.

Всего за период 2012—2016 гг. в Алтайском крае построено 27 фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели было выделено 69 млн рублей, из них 24,6 млн. рублей из федерального бюджета и 44,4 млн. рублей из краевого бюджета.

Читайте также: Село строится

Как уже сообщало ИА REGNUM, новые здания построены по типовому проекту повторного применения, разработанному в 2014 году Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Это деревянные здания сборной каркасной конструкции общей площадью 68,4 кв. м., стоимость каждого около 3 млн рублей. Деревянные конструкции для строительства ФАПа изготавливаются на местном предприятии — ООО «Бобровский лесокомбинат».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Материальная база медицинских учреждений
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Дороги становятся тропами: новоукраинский дорожный ремонт
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
01.05.17
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов на западе Германии
БерлинГермания Железнодорожные аварии Происшествия
NB!
01.05.17
«Русские вели британский самолет-шпион по мобильнику»
ЛондонВеликобритания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
The Daily Express: «Россия угрожает американским объектам в ЕС»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
Валерий РокотовЧто знал мальчик из Рая
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
01.05.17
Анна Кумицкая«Железная дорога — это не только машинисты и проводники»
МичуринскТамбовская областьРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Марина КаширскаяКто провожает самолеты
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Укротители огня и металла: фоторепортаж
ВолгоградРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Светлана ИвановаПосадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
БалаклаваКрымРоссия 1 мая 2017 года Экономика
ещё главное