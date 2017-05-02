В Алтайском крае построят 9 новых фельдшерско-акушерских пунктов

Барнаул, , 07:50 — REGNUM В 2017 году на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) власти Алтайского края выделили более 32 млн рублей. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает Алтайминздрав со ссылкой на распоряжение главы региона Александра Карлина. Судя по официальному сообщению, этих денег хватит на строительство 9 новых ФАПов. Офисы врачей общей практики появятся: в с. Думчево Залесовского района, в с. Бураново Калманского района, в с. Советский Путь Локтевского района, в с. Дубровино Романовского района, в с. Шульгин Лог Советского района, в с. Березовка Солонешенского района, в с. Первокаменка Третьяковского района, в с. Ключи Тюменцевского района, в с. Нижняя Гусиха Усть-Пристанского района.

Субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Алтайского края по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и период до 2020 года» на 2017 год составит 8 млн 571 тыс. рублей.

Всего за период 2012—2016 гг. в Алтайском крае построено 27 фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели было выделено 69 млн рублей, из них 24,6 млн. рублей из федерального бюджета и 44,4 млн. рублей из краевого бюджета.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, новые здания построены по типовому проекту повторного применения, разработанному в 2014 году Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Это деревянные здания сборной каркасной конструкции общей площадью 68,4 кв. м., стоимость каждого около 3 млн рублей. Деревянные конструкции для строительства ФАПа изготавливаются на местном предприятии — ООО «Бобровский лесокомбинат».