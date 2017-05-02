Юань продолжил падение после майских праздников

Пекин, , 07:20 — REGNUM После майских праздников юань продолжил падение по отношению к доллару США передает 2 мая агентство «Синьхуа».

28 апреля и 2 мая Китайская валюта просела на 35 и 25 базисных пунктов соответственно, достигнув курса 6,8956 юаней за доллар на состояние 2 мая.

В общей сложности с момент начала ослабления юань потерял 318 базисных пунктов, что суммарно является довольно существенным.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии китайских властей, причиной ослабления курса национальной валюты КНР является структурная реформа экономики в целом и финансовой сферы в частности, начатая еще в 2015 году и которая будет продолжена и в 2017 году.

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При этом, некоторые западные эксперты придерживаются другой позиции, согласно которой, Пекин целенаправленно занижает курс своей валюты, чтобы получить экспортные выгоды.

Ранее, до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президент США Дональд Трамп в достаточно жесткой форме озвучивал подобное мнение.

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