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Китайский втопроизводитель FAW наращивает количество дистрибьюторов в РФ

Экономика
Цель компании — экспансия на российский рынок, который рассматривается в качестве стратегического

Пекин, 2 Мая 2017, 04:12 — REGNUM  Старейший китайский автопроизводитель FAW увеличит количество дистрибьюторов в России до 32 к концу 2017 года, передает пресс-служба компании.

В настоящий момент производитель уже имеет 22 дистрибьютора в России, которые занимаются реализацией автомобилей Vita V2 и V5, а также Besturn B50. Компания также недавно запустила свой первый в России кроссовер Besturn X80.

Президент корпорации FAW Group Import and Export Co. Ltd Ван Чжицзянь уверен, что запуск новых поможет подтолкнуть продажи и привлечь новых дистрибьюторов.

«Россия всегда рассматривалась в качестве стратегического рынка сбыта для FAW. Запуск Besturn X80 усилит влияние бренда FAW в России», — заявил он.

Напомним, что калининградское предприятие «Автотор» еще в 2016 году начало производство автомобилей китайской компании FAW. Кроме того, продолжаются переговоры о дальнейшей сборке кроссоверов Besturn X80 и D60.

Читайте также: «Автотор» и китайская FAW ведут переговоры о сборке кроссоверов

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