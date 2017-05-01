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Исламский банк предоставил Узбекистану $300 млн на сельское строительство

Экономика

Деньги будут направлены на строительство в 2017–2021 годах более 6,4 тысяч домов в сельской местности

Ташкент, 1 мая 2017, 17:26 — REGNUM  Исламский банк развития (ИБР) предоставил Узбекистану кредитные средства для жилищного строительства в сельской местности, сообщил ИА REGNUM представитель правительства Узбекистана.

Средства предоставлены республике сроком на 15 лет, включая двухлетний льготный период, кредитные линии, для финансирования строительства будут открыты в ряде узбекских банков.

«Деньги будут направлены на строительство в 2017—2021 годах более 6,4 тысяч домов в сельской местности, согласно проекту, в них смогут разместится около 30 тысяч человек», — отметил собеседник агентства.

Узбекистан является членом ИБР с 2003 года. За это время банк предоставил республике $115 миллионов на реализацию 9 проектов. Кредитные средства ИБР были направлены на оснащение медицинским оборудованием Республиканского центра экстренной медицинской помощи и его региональных филиалов, модернизацию и оснащение предприятия по производству асфальтобетона для развития автомобильных дорог столицы, строительство линии электропередачи 500 кВт от Сырдарьинской ТЭС до подстанции «Согдиана», оснащение общеобразовательных школ, финансирование частного предпринимательства в рамках кредитной линии, открытой Национальному банку внешнеэкономической деятельности в размере $15 млн.

В ноябре 2014 года ИБР выделил правительству Узбекистана средства в размере 100 миллионов долларов на реализацию первой фазы проекта по строительству сельского жилья. С того времени, в республике возведено около 70 тысяч жилых жилых домов в сельской местности.

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Экономика Узбекистана
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