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Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора

Экономика
Обзор украинской региональной прессы
Иван Шилов © REGNUM

Львов, Украина, 2 Мая 2017, 05:05 — REGNUM  Львовский мусор, ставший притчей во языцех украинских новостей, продолжает расползаться по городам и весям Украины. Подробности о различных аспектах нового украинского хозяйства читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Теперь львовский мусор (который уже заслуживает регистрации как торговая марка) обнаруживают на территориях, загрязнение которых чревато экологическими бедствиями. Так, например, шесть грузовиков с мусором были выгружены на территории очистных сооружений в промышленной зоне города Луцка. Но это совсем не предел.

Львовский мусор обнаружен уже и в Чернобыльской зоне отчуждения. Мусор был выброшен неопознанными грузовиками, но следствию не составило труда определить происхождение залежей, обнаружив обрывки львовских документов, в том числе с логотипом Львовского городского банка. Стоит проследить за львовским губернатором, иначе он способен такими темпами испортить экологию в планетарном масштабе. Только меры нужно выбирать поэффективнее, так как 11 лет увещеваний, как показывает новоукраинская история, только раззадоривают повелителя львовского мусора.

Но начинать наводить порядок нужно не с хозяйства, в этом вопросе наблюдается трогательное единодушие властей предержащих городов и весей Украины. Разумеется, борьба с сепаратизмом и знанием русского языка всегда, пока на месте нынешняя Киевская администрация, будет превалировать над всякими низменными потребностями населения. Вот и в Полтаве представили законопроект «О государственном языке». Предлагаемая система инспекций и сертификатов способна обеспечить работой сотни тысяч знатоков украинского языка, а указание на возможности платной пересдачи проваленной сертификации, открывают перед экспертами сияющие высоты материального благополучия.

Подробности читайте в статье: Чернобыльская АЭС снова загрязнена — теперь львовским мусором

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