ООН прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,1% в 2017 году

Нью-Йорк, США, , 15:31 — REGNUM Экономисты Организации Объединенных Наций считают, что в 2017 году рост экономики Российской Федерации составит 1,1%. Об этом сказано в докладе экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), опубликованном сегодня, 1 мая.

Эксперты ООН связывают рост экономики России в 2017 году с относительно высокими ценами на нефть.

«Экономический рост в Российской Федерации на 1,1% в 2017 и на 1,4% в 2018 году будет обусловлен относительно высокими ценами на нефть», — сказано в докладе.

Также в докладе дается прогноз роста развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Авторы доклада прогнозируют, что развивающиеся экономики АТР будут расти на 5% и 5,1% в 2017 и 2018 годах соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития России прогнозирует рост ВВП по 1,5% в ближайшие три года.