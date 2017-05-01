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На Украине с 1 мая снижены социальные нормы на услуги ЖКХ

Экономика

Таково указание МВФ

ЖКХ
Иллюстрация: Torange.biz
ЖКХ

Киев, 1 мая 2017, 14:05 — REGNUM  На Украине с 1 мая 2017 года снижаются социальные нормы на использование тепла, электричества и газа. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Решение о снижении социальных норм, которые устанавливаются для расчета размера субсидий, было принято правительством Украины ещё в феврале 2017 года. Снижение социальных норм является одним из условий для получения очередного транша финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ).

Теперь социальная норма потребления газа составит 5 кубометров топлива на квадратный метр. Тем гражданам, которые живут в домах, оборудованных счётчиками, нормы центрального отопления снижена примерно на одну сотую гигакалорий на 1 кв. м в отопительный сезон.

Социальная норма электроэнергии снизилась с 65 киловатт-часов до 51.

На Украине правом получения жилищной субсидии обладают семьи, у которых среднемесячные расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 15% их доходов.

При этом, учитывается не полная сумма услуг ЖКХ, а только стоимость услуг по социальной норме. Все что больше этой нормы, граждане оплачивают по полному тарифу.

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Социально-экономический кризис на Украине
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