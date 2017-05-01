Премьер-министр Украины назвал размер средней зарплаты в стране

Киев, , 13:36 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал уровень средней заработной платы на Украине. Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в Twitter сегодня, 1 мая.

По утверждению Гройсмана, средняя зарплата украинского рабочего составляет 6751 гривны ($255).

«По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника на Украине в марте 2017 года составила 6752 гривны», — написал премьер-министр в Twitter.

Гройсман утверждает, что средний заработок в два раза превышает минимальный размер оплаты труда и на 8,7% больше показателя февраля.

Также премьер-министр заявил, что рост доходов украинцев за год составил 37%.