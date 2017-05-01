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Всемирный банк утвердил для Грузии 47,2 млн евро

Экономика

Финансовые ресурсы предназначены для поддержки программы экономических реформ правительства

Тбилиси, 1 мая 2017, 11:49 — REGNUM  Всемирный банк в рамках второго мероприятия политики программного развития (DPO2) утвердил выделение Грузии финансовых ресурсов в размере 47,2 млн евро для поддержки программы экономических реформ правительства. Об этом сообщила пресс-служба минфина Грузии.

По информации министерства, финансовая поддержка Всемирного банка будет способствовать усилению фискального надзора над государственными организациями, улучшению бюджетирования публичных служб и повышению качества социального обслуживания населения.

Второе мероприятие политики программного развития инклюзивного роста ВБ основано на четырехпунктовом плане правительства Грузии и будет содействовать осуществлению стратегии партнерства между ВБ и Грузией, утвержденной на период 2014—2017 годов.

Этому решению Всемирного банка предшествовала встреча первого вице-премьера, министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером, которая состоялась 21 апреля в рамках визита грузинского министра в США. На ней министр финансов рассказал об осуществляемых правительством Грузии реформах. На встрече была достигнута договоренность по новому рамочному документу, в котором будет детально расписано сотрудничество между Грузией и ВБ на следующий трехлетний период. Стороны договорились, что очередную бюджетную помощь от Всемирного банка Грузия получит во второй половине лета текущего года.

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Капиталовложения, осуществленные Всемирным банком в Грузии с 1992 года до настоящего времени, достигли $2,27 млрд.

По информации минфина, министр Дмитрий Кумсишвили находился с визитом в США 20−21 апреля. Он принимал участие в весенней встрече МВФ и ВБ.

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