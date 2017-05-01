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Конгресс США согласовал федеральный бюджет на 2017 финансовый год

Экономика

Дональду Трампу пришлось уступить по некоторым пунктам

Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 1 мая 2017, 10:16 — REGNUM  Конгресс США согласовал бюджет страны на оставшиеся пять месяцев текущего финансового года. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает NBC.

Дебаты по поводу федерального бюджета США на 2017 финансовый год (завершается в сентябре 2017 года) были жаркими. Законодателям удалось добиться от администрации и президента Дональда Трампа отказа финансировать строительство стены на границе с Мексикой за счет бюджета.

По остальным острым вопросам удалось добиться компромисса. Теперь осталось согласовать некоторые второстепенные вопросы, касающихся льгот на здравоохранение для шахтеров, финансирование Пуэрто-Рико и выделение дополнительных $30 млрд на оборону. Конгрессмены уже заявили, что согласуют только $12 млрд на оборону сверх уже заложенных в бюджете.

Также Трампу пришлось уступить в пункте обеспечения безопасности границ США. Белый дом просил на это $3 млрд, но законодатели согласились дать только $1,5 млрд.

Чтобы законопроект о бюджете попал на подпись президенту, его должен одобрить сенат Конгресса США. Сейчас США живут по временному бюджету, который был подписан 28 апреля. Временный бюджет будет действовать до 5 мая.

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