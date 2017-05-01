Авиация — это не только летчики: фоторепортаж

Нижний Новгород, , 09:40 — REGNUM Летчик — профессия героическая. Про подвиги авиаторов сняты десятки фильмов и написаны сотни рассказов. Но современная авиация — это не только люди, сидящие за штурвалом самолета.

Тысячи людей ежедневно выходят на работу, чтобы сделать полет максимально комфортным и безопасным для пассажиров. Они не поднимаются в небо, но во многом именно от работы этих людей зависит, придется ли летчику проявлять героизм в какой-то внештатной ситуации.

Аэропорт Нижнего Новгорода не исключение. Каждый день его сотрудники встречают пассажиров, принимают багаж, обслуживают технику. Большинство из них редко попадают в кадр фото‑ и телекамер, просто выполняя свою работу.

Между тем, нижегородский аэропорт является одним из старейших в стране — первый регулярный авиарейс в России по маршруту Москва — Нижний Новгород состоялся 15 июля 1923 года.

С 1993 года аэропорт имеет статус международного, а в 2017 году здесь на полную мощность заработал новый, современный терминал, способный пропускать более 1,5 млн пассажиров в год.

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