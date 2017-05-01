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Авиация — это не только летчики: фоторепортаж

Экономика

Тысячи людей ежедневно выходят на работу, чтобы сделать полет безопасным и комфортным для пассажиров

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Аэропорт ночью
Андрей Репин © ИА REGNUM
Аэропорт ночью

Нижний Новгород, 1 мая 2017, 09:40 — REGNUM  Летчик — профессия героическая. Про подвиги авиаторов сняты десятки фильмов и написаны сотни рассказов. Но современная авиация — это не только люди, сидящие за штурвалом самолета.

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Телетрап — сложный механизм, требующий ювелирной точности в работе
Андрей Репин © ИА REGNUM
Телетрап — сложный механизм, требующий ювелирной точности в работе
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Посадка завершена, идет расстановка сигнальных конусов
Андрей Репин © ИА REGNUM
Посадка завершена, идет расстановка сигнальных конусов
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Самолет — машина шумная, поэтому наушники просто необходимы
Андрей Репин © ИА REGNUM
Самолет — машина шумная, поэтому наушники просто необходимы

Тысячи людей ежедневно выходят на работу, чтобы сделать полет максимально комфортным и безопасным для пассажиров. Они не поднимаются в небо, но во многом именно от работы этих людей зависит, придется ли летчику проявлять героизм в какой-то внештатной ситуации.

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С наступлением лета и открытием новых рейсов пассажиров в аэропорту заметно прибавится
Андрей Репин © ИА REGNUM
С наступлением лета и открытием новых рейсов пассажиров в аэропорту заметно прибавится
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Подготовка к погрузке
Андрей Репин © ИА REGNUM
Подготовка к погрузке
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Появился заправщик
Андрей Репин © ИА REGNUM
Появился заправщик

Аэропорт Нижнего Новгорода не исключение. Каждый день его сотрудники встречают пассажиров, принимают багаж, обслуживают технику. Большинство из них редко попадают в кадр фото‑ и телекамер, просто выполняя свою работу.

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«Именной» SSJ
Андрей Репин © ИА REGNUM
«Именной» SSJ
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ВИП-зона
Андрей Репин © ИА REGNUM
ВИП-зона

Между тем, нижегородский аэропорт является одним из старейших в стране — первый регулярный авиарейс в России по маршруту Москва — Нижний Новгород состоялся 15 июля 1923 года.

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Силами энтузиастов в нижегородском аэропорту создан и работает уникальный музей гражданской авиации
Андрей Репин © ИА REGNUM
Силами энтузиастов в нижегородском аэропорту создан и работает уникальный музей гражданской авиации
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Уникальность музейной экспозиции уже оценили за рубежом.
Андрей Репин © ИА REGNUM
Уникальность музейной экспозиции уже оценили за рубежом.

С 1993 года аэропорт имеет статус международного, а в 2017 году здесь на полную мощность заработал новый, современный терминал, способный пропускать более 1,5 млн пассажиров в год.

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Современный терминал, обслуживающий внутренние и международные рейсы
Андрей Репин © ИА REGNUM
Современный терминал, обслуживающий внутренние и международные рейсы

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regnum author Андрей Репин
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1 мая 2017 года
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