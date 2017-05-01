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Посадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве

Экономика

Чтобы получить спелую гроздь винограда или бокал вина, нужно вложить большой кропотливый труд

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Механизированная посадка
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Механизированная посадка

Балаклава, Крым, 1 мая 2017, 09:19 — REGNUM  В последние два года в сельскохозяйственной зоне Севастополя масштабно закладываются новые виноградники, взамен старых. В этом году во всех агрохозяйствах города высадят 400 га новых виноградников. Корреспондент ИА REGNUM побывала на весенней посадке винограда в агрофирме «Золотая балка».

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Механизированная посадка
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Механизированная посадка

От неприметных ростков до желанной золотистой грозди пройдет 4−5 лет, в каждую лозу нужно вложить колоссальный труд виноградарей, агрономов, трактористов — многих людей, ежедневно выходящих в поле.

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Здесь работают люди с большим трудовым стажем, часто немолодые
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Здесь работают люди с большим трудовым стажем, часто немолодые

«Посадить — это одно, а потом нужно 4 года «кланяться» этой лозе, чтобы вырастить. Уже через год — с весны следующего года начнется формирование куста. Еще намного сложнее провести растение через летнюю засуху» — рассказали нам агрофирме.

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Вот так выглядят готовые к посадке саженцы винограда
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Вот так выглядят готовые к посадке саженцы винограда

Из этих саженцев вырастет виноград сорта «Совиньон», родом из Сербии. Зеленая часть — это парафиновая оболочка для защиты нежного места подвоя саженца.

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Зеленый парафин со временем расплавится
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Зеленый парафин со временем расплавится

Среди многих севастопольских предприятий лишь совхоз «Качинский+» использует саженцы из собственного питомника. Остальные закупают посадочный материал в Сербии и Италии по 1,85 евро и 1,5 евро. Затраты на закупку компенсирует государство.

Обычный способ посадки — механизированный, когда трактор одновременно поднимает слой почвы и через заданные промежутки высаживает растения. Рабочим остается подавать саженцы в лоток. Это и самый эффективный способ — саженцы дают почти 100% выживаемость.

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Саженцы загружены в лоток трактора
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Саженцы загружены в лоток трактора

Но там, где рельеф местности сложный, приходится вести ручную посадку, с помощью гидробура. Это очень трудоемкая операция — виноградарь специальным мощным буром, в который подается фонтанчик воды, делает в грунте лунку, а потом в нее помещают саженец.

Частые находки при вспашке — осколки и снаряды времен Великой Отечественной войны.

Этот будущий виноградник расположен вблизи села Оборонное, поле — бывшее место боев. «Мы постоянно находим здесь боеприпасы, периодически вызываем МЧС, но снаряды растут как грибы», — рассказали рабочие. Как говорят саперы в частных беседах, с годами «земля выталкивает» металл на поверхность. Может быть, этим объясняется то, что спустя 72 года после войны, в Севастополе все еще обнаруживают мины и бомбы.

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Эта находка неопасна — пустая часть гильзы
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Эта находка неопасна — пустая часть гильзы

Привычные глазу ровные ряды виноградников — это результат тщательно выверенной по лазеру посадки, используются теодолиты и специальная направляющая проволока.

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Строго соблюдается при посадке ширина междурядья и расстояние между саженцами
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Строго соблюдается при посадке ширина междурядья и расстояние между саженцами

На третий год молодая лоза даст небольшой урожай, всего 10 центнеров с гектара, на четвертый — 30, на пятый — 70, а затем, на шестой год можно собирать стабильно 100 центнеров с гектара виноградника.

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Работа виноградаря — сложная, круглый год и на ветру и под палящим южным солнцем
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Работа виноградаря — сложная, круглый год и на ветру и под палящим южным солнцем

Виноградари, по сути, универсалы — они заняты на посадке новых виноградников, выкорчевке старых. Выполняют обработку, подвязку, окучивание, поливку, обрезку и конечно, в самую страду все заняты на уборке урожая.

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Здесь работают люди с большим трудовым стажем, часто немолодые
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Здесь работают люди с большим трудовым стажем, часто немолодые

Молодые специалисты — с агротехническим образованием охотно идут в эту отрасль и строят планы карьерного роста, однако с рядовыми тружениками дела обстоят хуже. Все севастопольские предприятия используют труд сезонных работников, из других регионов России.

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Старый виноградник, сорт «Мускат Италия»
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Старый виноградник, сорт «Мускат Италия»

Виноградарство названо одним из приоритетных направлений развития Севастополя. Сейчас виноградники занимают 4,3 тысячи га, и город строит смелые планы по увеличению вдвое площадей виноградников, в том числе, за счет закладки новых.

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regnum author Светлана Иванова
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1 мая 2017 года
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