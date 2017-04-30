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Псков и Санкт-Петербург вновь соединили поездом с пересадкой в Луге

Экономика

Железнодорожное сообщение, прерванное в 2016 году, восстановлено

Поезд
chrisjmit
Поезд

Псков, 30 апреля 2017, 14:05 — REGNUM  Между Псковом и Санкт-Петербургом вновь стали ходить поезда с пересадкой в Луге, приостановленные в 2016 году из-за неудобства пересадки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, пригородные поезда Санкт-Петербург-Балтийский — Луга и Луга — Псков теперь согласованы.

Первый состав отправился из Санкт-Петербурга 28 апреля в 17:25, время прибытия в Псков — 21:39. Пересадка в Луге занимает 12 минут. Общее время в пути — 4 часа и 2 минуты.

Отправление Поезда из Пскова — в 6:57, общее время в пути до Санкт-Петербурга — 3 часа 50 минут.

Пригородные поезда «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» между городами будут курсировать ежедневно.

Напомним, власти Псковской области также пообещали, что в мае на маршруте Псков — Санкт-Петербург появится еще один перевозчик: АО «Федеральная пассажирская компания». Эти поезда будут ходить между двумя городами без пересадок.

Читайте ранее в этом сюжете: Поезда из Пскова в Санкт-Петербург запустят с 26 мая

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