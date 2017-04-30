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Стартовали пассажирские перевозки в Крым по единому билету

Экономика

Система единого билета действует с 1 мая 2014 года

Александр Дейнека. Севастополь. Порт. 1934
Александр Дейнека. Севастополь. Порт. 1934

Москва, 30 апреля 2017, 11:02 — REGNUM  Единая транспортная дирекция (ЕТД) возобновила пассажирские перевозки в Крым и обратно по единому билету с 30 апреля. Об этом сегодня, сообщает пресс-служба ЕТД.

«Единая транспортная дирекция с 30 апреля возобновила перевозки пассажиров в Крым и в обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта», — сказано в сообщении пресс-службы ЕТД.

По данным компании объем пассажирских перевозок по единому билету в Крым в период майских праздников по сравнению с прошлым годом утроится. С 1 по 9 мая планируется перевезти 2737 пассажиров.

Также ЕТД сообщает, что в 2017 году, как и в 2016, перевозки по единому билету будут осуществляться в семь городов: в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

По состоянию на 30 апреля, оформлено 22 681 единых билетов (16 798 — в Крым, 5883 — из Крыма). Глубина продажи — 60 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система единого билета в Крым заработала в мае 2014 года. С помощью единого билета граждане могут добраться в Крым и выехать из него используя автобусы, паромную переправу и железнодорожный транспорт.

В 2016 году — с 30 апреля по 30 сентября по единому билету были перевезены 409 439 пассажиров. Это на 15% больше, чем за сезон 2015 года.

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