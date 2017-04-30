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Трамп увеличит бюджет на оборону до высочайшего уровня со времен Рейгана

Экономика

Пенс назвал увеличение инвестиций в военную отрасль США давно назревшим

Вашингтон, 30 апреля 2017, 01:06 — REGNUM  45-й президент США Дональд Трамп намерен повысить расходы страны на оборону в 2018 году до самого высокого значения со времен Рональда Рейгана. Об этом в субботу, 29 апреля, заявил во время своего выступления в штате Вирджиния вице-президент США Майкл Пенс.

Он подчеркнул, что оборона — один из основных приоритетов новой администрации Белого дома. По словам Пенса, мир в безопасности, «когда Америка сильна».

Вице-президент обратил внимание на то, что вопрос об увеличении инвестиций в американскую военную отрасль давно назрел. Таким образом, с повышением средств на оборону США будут восстановлены военная мощь США и «арсенал демократии».

В условиях того, что угроза во всем мире растет, Конгресс США обязательно поддержит Дональда Трампа, уверен Пенс. Потоку как:

«Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом».

Напомним, что в феврале этого года в эфире Fox News Трамп пообещал, что к концу его президентского срока армия США станет сильнейшей за всю историю страны. Глава Белого дома также не исключил, что к обещанному им повышению расходов на оборону в $54 млрд может добавиться сумма ещё в $30 млрд.

Такое заявление американский президент сделал на фоне своего предыдущего заявления о том, чтобы увеличить расходы на военную сферу и уменьшить финансирование программ международной помощи. Так, например, Reuters писало, что средства для Пентагона могут достигать $54 млрд.

На такую же сумму может быть снижено финансирование невоенных расходов, к которым относится и международная помощь. Причем отмечалось, что американский лидер позволит Министерству обороны решить самому, как распорядиться дополнительными средствами.

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