Суббота, 29 Апреля 2017 года
13:33:31 МСК

Калужский губернатор увидел будущее области в новых технологиях сбора ТКО

Экономика

Муниципалитеты региона переходят на современную систему обращения с отходами

Переработанный мусор
Hans
Переработанный мусор

Калуга, 29 апреля 2017, 12:32 — REGNUM  Активнее внедрять на местах современную систему подземного сбора отходов с использованием мусорных контейнеров заглубленного типа было предложено руководителям муниципалитетов на заседании консультативного Совета глав администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области. Об этом 29 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Новая система сборов твердых коммунальных отходов (ТКО) уже внедрена в областном центре. По словам городского головы Калуги Константина Горобцова, заглубленные контейнеры отличаются долговечностью, безопасны и не занимают много места, а главное — мусор в них уплотняется под действием собственной тяжести. В итоге обслуживание таких площадок обходится дешевле.

Губернатор Анатолий Артамонов рекомендовал распространить опыт Калуги во всех муниципалитетах региона и принять совместную программу, которая бы стимулировала их к установке заглубленных контейнеров. «Мы можем принять эту программу и какую-то часть субсидировать, например, на приобретение специальной техники, а также заключить договор с мусороуборочным предприятием, которое будет освобождать эти контейнеры от мусора. Тогда наши города и поселки приобретут совсем иной вид. Я считаю — это наше будущее. Мы должны всерьез задуматься над тем, чтобы облик наших городов стал экологичным и привлекательным», — заявил Анатолий Артамонов.

Между тем, порядка 527 тысяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно образуется в калужском регионе. Их обработка, утилизация и размещение сегодня представляют для властей всех уровней серьезную проблему. Ведь большая часть объектов размещения отходов создавалась в 1980—1990 годах, и их проектная вместимость практически уже исчерпана. Лицензии на обращение с отходами в настоящее время имеют 16 калужских полигонов, которые включены в государственный реестр. Остаточный срок их эксплуатации составляет 2,8 года, емкость — 1 390 560 тонн. На территории муниципальных образований рекультивации подлежат 13 таких объектов общей площадью более 51 га.

Согласно федеральному законодательству в субъектах РФ ведется работа по переходу на новую систему обращение с твердыми коммунальными отходами с участием регионального оператора, с которым до 1 мая 2018 года необходимо заключить соответствующее соглашение. В этой связи, отраслевое министерство обеспокоено ситуацией с заключением договоров на сбор и вывоз ТКО с частным сектором в муниципальных образованиях области, где в среднем пока заключено менее половины таких договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Калужской области прокурорами было выявлено более 50 несанкционированных мусорных свалок. В суды направлены исковые заявления об обязании органов местного самоуправления их ликвидировать.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновникам указали на незаконные мусорные свалки под Калугой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
Главное сегодня
NB!
29.04.17
Василий ВладимирскийСовременный оракул — толстый, желчный и брюзгливый
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
29.04.17
Станислав ТарасовРусские следы на востоке Турции
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
29.04.17
Сергей ГуркинВеликий мусорный путь: Украина в зеркале мусорной проблемы
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
29.04.17
Владимир Добрынин СМИ ЕС: «С наскока Америку великой не сделать»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
29.04.17
Солдаты и матросы — против травли Ленина
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
29.04.17
«Апрельская война в Нагорном Карабахе поставила Азербайджан в тупик»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
29.04.17
Марина КаширскаяКак это будет: репетиция Парада Победы в Воронеже
ВоронежРоссия День Победы Общество
NB!
29.04.17
Евросоюз не будет «бесплатно кормить» Британию после Brexit — Минфин ФРГ
БерлинГермания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
29.04.17
Киргизские бедняки оплачивают счастье чиновников
БишкекКиргизия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Выборы во Франции: шанс на обновление будет упущен?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Свалка на Украине примет ядерные отходы. После освоения денег
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
29.04.17
Парламентаризм Грузии открыл врата надежды
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Оправдает ли ожидания новый интернет-проект об искусстве?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
29.04.17
Петербургский аэропорт: как собака на сене
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
29.04.17
КНДР провела испытание баллистической ракеты
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
29.04.17
Выборы президента Франции: «золотой мальчик» против «винтовки»
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
В Молдавии День Победы стал “Днем Европы”
КишинёвМолдавия День Победы Общество
NB!
29.04.17
СМИ узнали о содержании «тайного разговора» Путина и Порошенко
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.04.17
Freedom House: журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.04.17
Севак МирабянХристианство – ответ на неприятные вопросы
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
28.04.17
Андрей АрешевКарабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
ещё главное