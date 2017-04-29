Трамп подписал временный бюджет

Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал временный билль о финансировании государственных учреждений, чтобы предотвратить коллапс работы правительства Соединенных Штатов. Об этом сегодня, 29 апреля, пишет The Hill.

Сообщается, что временный бюджет будет действовать до 5 мая. До этого срока Конгресс США должен утвердить федеральный бюджет на нынешний финансовый год, который начался 1 октября 2016 года и закончится 30 сентября 2017 года.

Накануне сенат Конгресса США поддержал временный билль о финансировании госучреждений без подсчета голосов. В Палате представителей Конгресса США также поддержали временный бюджет — «за» проголосовали 382 депутата, «против» — 30.

Напомним, бюджет США многие годы является дефицитным, что постоянно наращивает объем государственного долга этой страны. Каждый год президент США вынужден повышать потолок государственного долга и добиваться на это согласия Конгресса. В противном случае все государственные учреждения США прекращают свою работу из-за отсутствия финансирования.

Одним из предвыборных обещаний нынешнего президента США Дональда Трампа было сокращение объема государственного долга. Каким образом Трамп собирается этого добиться, пока не ясно.