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Сергей Собянин заработал в 2016 году около 6,5 млн рублей

Экономика

Доходы мэра Москвы за год сократились на 25 тысяч рублей

Москва, 29 апреля 2017, 02:44 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин заработал за 2016 года 6 млн 456 тысяч рублей. Соответствующие данные приведены в декларации о доходах градоначальника, опубликованной на сайте правительства Москвы.

В собственности у Сергея Собянина находятся квартира общей площадью более 308 квадратных метров и гараж площадью 26,8 квадратных метров.

При этом автомобилями мэр столицы, согласно декларации, не владеет.

Напомним, в 2015 году Сергей Собянин заработал 6 млн 481 тысяч рублей. Таким образом, за год доходы мэра сократились на 25 тысяч рублей.

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