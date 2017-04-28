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Директор ФСБ Александр Бортников отчитался о доходах за 2016 год

Экономика

Бортников возглавляет ФСБ с 2008 года

Москва, 28 апреля 2017, 23:41 — REGNUM  Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников за 2016 год заработал 11,38 млн рублей. Такие данные приведены в декларации о доходах руководства ФСБ, опубликованной на сайте спецслужбы сегодня, 28 апреля.

Стоит отметить, что по сравнению с 2015 годом доход Бортникова несколько уменьшился. В 2015 году директор ФСБ заработал 11,59 млн рублей. В 2016 году — 11,38 млн рублей.

Супруга Бортникова в 2016 году заработала 273,2 тысячи рублей.

Напомним, Бортников возглавил ФСБ в 2008 году. Также Бортников является председателем Национального антитеррористического комитета и председателем Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

С 2012 года Бортников является постоянным членом Совета Безопасности России.

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