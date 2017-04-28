Украина проигрывает ЛНР по доступности цен на самое необходимое

Луганск, , 21:20 — REGNUM Администрации Луганска и города Счастье, которое находится под контролем Украины, провели параллельно мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. Для сравнения брались товары идентичного качества и сорта. Результат всех удивил. Оказалось, что в Луганске, который живет в условиях экономической блокады, цены меньше, чем на приграничной территории Украины.

Чай и макаронные изделия в Луганске стоят почти в четыре раза дешевле, чем в подконтрольном Киеву Счастье, стоимость манной крупы, хлеба и мыла хозяйственного в Луганске в два раза ниже.

Приведены конкретные примеры. Так, стоимость макаронных изделий в Луганске составляет 21 рубль за килограмм, а в Счастье за этот же товар уже нужно заплатить 40 гривен, что по официально установленному в ЛНР коэффициенту перерасчета украинской гривны на российский рубль составляет 80 руб. Средняя стоимость чая в столице ЛНР 35 рубля за 100 граммов, в Счастье точно такой же чай стоит 140 рублей, то есть в четыре раза дороже.

Манная крупа и хозяйственное мыло в Луганске стоят в два раза дешевле. За кусочек мыла, который в Луганске стоит 16 рублей, в Счастье просят 16 гривен. Килограмм манной крупы в Луганске 7 рублей за килограмм, а в Счастье 7 гривен. Хлеб в ЛНР дешевле в 1,8 раз и стоит 11 рублей. Примерно такой же в Счастье — около 10 гривен, или — 19,9 рубля.

Цена мяса птицы в Луганске — 102 рубля, а в Счастье в пересчете на рубли — 138. Рис в ЛНР продается по 50 рублей за килограмм, на Украине — на 26 процентов дороже. Даже цена подсолнечного масла (вспомним, как украинское правительство кичилось высоким урожаем подсолнечника) разнится не в пользу города Счастье.

Зубную пасту и другие средства гигиены тоже лучше покупать в ЛНР — дешевле на 22 процента.

Аналитики считают, что в скором времени жители Украины начнут ездить в ДЛНР за продуктами и другими товарами, тем более что украинские экономисты прогнозируют очередной рост цен и коммунальных тарифов.