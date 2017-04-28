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Трамп подписал указ о расширении добычи газа и нефти на шельфе США

Экономика

Такое решение призвано создать «тысячи высокооплачиваемых рабочих мест»

Нефть
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Нефть

Вашингтон, 28 апреля 2017, 19:58 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на расширение добычи нефти и газа на шельфе Соединённых Штатов, сообщает Associated Press.

Указ подразумевает пересмотр ранее утвержденного плана разработки континентального шельфа. До настоящего времени добыча газа и нефти на всей территории шельфа была запрещена.

По мнению Дональда Трампа, это решение позволит создать в США «тысячи высокооплачиваемых рабочих мест».

Планируется, что энергоресурсы, добытые на шельфе, пойдут не только на внутренний рынок США, но и на экспорт в виде поставок сжиженного природного газа в страны Европы.

Напомним, 27 апреля министр внутренних дел США Райан Зинке официально подтвердил намерение 45-го президента США Дональд Трамп подписать указ о расширении масштабов добычи нефти и газа на континентальном шельфе страны.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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