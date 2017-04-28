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Ткачев указал слабые места сферы АПК

Экономика

«Молоко, овощи и фрукты — сектора ещё дефицитные»

Ростов-на-Дону, 28 апреля 2017, 19:11 — REGNUM  Несмотря на хорошие показатели при сборе урожая, в аграрной сфере есть ещё слабые места. На них в ходе пленарного заседания, проходившего в рамках II Всероссийского форума продовольственной безопасности в Ростове-на-Дону, указал министр сельского хозяйства и продовольствия РФ Александр Ткачев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

«Мы до сих пор продолжаем покупать существенные объёмы молочной продукции, говядины, овощей, фруктов. Доля российской молочной продукции потребления составляет около 80%, столько же — говядины. А вот тепличными овощами и фруктами мы обеспечены только лишь на 30%. Эти сектора ещё дефицитные. И в ближайшие 5−7 лет сюда нужно вкладывать инвестиции. Это то, на чем нужно сосредоточить внимание», — сказал глава Минсельхоза РФ.

По его словам, санкции положительно сказались на отечественном производителе.

«Мы стали востребованы на российском рынке, это заметил потребитель. Это стимул, чтобы идти дальше. На 1 рубль господдержки мы привлекаем 7 рублей инвестиций. Это серьезный результат. Инвесторы заинтересовались мясным и молочным животноводством, тепличным овощеводством, закладкой садов и виноградников. За три года мы отобрали и просубсидировали около 850 инвестпроектов на общую сумму 350 млрд рублей», — привёл пример Ткачев.

Но несмотря на то, что российские хлеборобы и животноводы нарастили потенциал, многому научились, необходимо открывать новые рынки — Иран, Ливия, Пакистан, Бангладеш. Это то, что будет приносить доход, прибыль, а, значит, развитие. По мнению Ткачева, каждая страна стремится к экспорту, поэтому у России большие возможности с азиатскими рынками — Китай, Япония, Корея, Индонезия.

Что касается овощей и фруктов, то прирост по объёму теплиц за год составил 20%.

«Никогда в жизни подобного не было! Это огромный объём. Двигаясь такими темпами, мы закроем потребность в овощах и фруктах. И эту нишу мы не должны никому отдавать. Это предмет гордости любой страны», — отметил министр.

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Ткачев обеспокоен судьбой петуха, прервавшего его речь на Дону

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону завершился форум продовольственной безопасности, который собрал представителей агропромышленного сектора из более чем 20 российских регионов. Тема форума — «Экологически чистые продукты — основа здоровья нации». На открытии пленарного заседания министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев назвал хозяев форума — житницей России, отметив огромный потенциал плодородной донской земли.

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