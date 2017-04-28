Казахстан приступает к выпуску радиолокационной техники

Астана, , 19:10 — REGNUM В Алма-Атинской области сегодня, 28 апреля, открылось предприятие по производству трехкоординатной радиолокационной станции сантиметрового диапазона волн «Groud Master 400» (казахстанский индекс «НУР»).

Как сообщает пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, данный проект будет обеспечивать необходимой продукцией не только казахстанскую армию, но и армии других государств региона.

Участниками проекта являются казахстанская компания ТОО «Специальное конструкторское-технологическое бюро «Гранит», входящее в состав АО «НК «Казахстан инжиниринг», и французская компания «Талес».

Планируется, что более 70% узлов, агрегатов, средств связи и специальной автомобильной техники для производственных станций будут выпускаться на территории Казахстана. На ТОО «Гранит-Талес Электроникс» создаются более 150 рабочих мест, предусматривается трансферт технологий.

Радиолокационная техника, которую планируют выпускать в Казахстане, будет предназначена для радиолокационной разведки и контроля воздушного пространства.

В Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана напомнили, что опытный образец станции был предоставлен Министерству обороны Казахстана еще в 2014 году. Проведенные за прошедшее время войсковые испытания на различных полигонах Казахстана подтвердили все заявленные технические характеристики этого оборудования.

Отметим, в советские годы на территории Казахстана находилось свыше 50 предприятий военно-промышленного комплекса. Большинство из них появились в период эвакуации промышленных предприятий с оккупированных территорий и из прифронтовой зоны во время Великой Отечественной войны. На них производилось значительное количество вооружений и оборудования для военно-морских сил: торпеды, ряд ракет морского базирования, радиоэлектронное оборудование, системы наведения. Кроме того, выпускалось радиоэлектронное оборудование для авиации, радарные станции, вооружение для танков, стрелковое оружие, ракетные системы, компоненты систем противоракетной обороны ПВО. В общей сложности, ежегодно выпускалась военная продукция от спидометров до высокоточных торпед специального назначения на сумму 1−1,5 млрд долларов.

Наиболее известным заводом ВПК КазССР был Алма-Атинский машиностроительный завод имени Кирова — самый крупный производитель торпед во всем мире, а также единственный в СССР заводом, снабжавший ВМФ торпедами с газо-двигательной установкой.

В числе других крупных оборонных промышленных предприятий следует отметить Петропавловский завод тяжелого машиностроения, специализировавшийся на баллистических ракетах средней дальности, предприятия Уральска, выпускавшие оборудование для флота, коммуникационное и навигационное оборудование для судов и подводных лодок, ракетные системы береговой обороны, Семипалатинский бронетанковый ремонтный завод.

После развала СССР ВПК Казахстана оказался на грани исчезновения, поскольку произошел разрыв экономических, хозяйственных связей, установившихся схем поставок продукции, а также из-за отсутствия финансирования и государственного заказа.

Однако с недавнего времени Казахстан стал прилагать усилия для возрождения оборонной промышленности.

В 2016 году, как уже сообщало ИА REGNUM, Семипалатинское предприятия «Семей инжиниринг», функционирующее на базе бывшего бронетанкового завода, начало реализовывать программу по выходу на международные рынки. В частности, компания объявила о реализации танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-1 и бронетранспортеров БТР-70 — как стандартных, так и модернизированных. Кроме того, сообщалось о планах по производству боевой колесной машины, разработанной в собственном конструкторском бюро.

Правда, как рассказал тогда корреспонденту ИА REGNUM главный инженер компании Канат Жунусов, непосредственно казахстанская армия в такой колесной технике не сильно заинтересована, поскольку Министерство обороны страны закупает для нужд армии «Мародеры» (бронированный автомобиль с противоминной защитой, выпускается южноафриканской компанией Paramount Group и на совместном производстве завода ЭВМ в Азербайджане. — ИА REGNUM ).

В Уральске на сегодняшний день находятся такие военные заводы, как Западно-Казахстанская машиностроительная компания, АО «Уральск Агрореммаш», приборостроительный завод «Омега», завод «Зенит», АО НИИ «Гидроприбор».

На базе Западно-Казахстанской машиностроительной компании проводится технический ремонт стрелкового вооружения, организован сервисный центр. Основным направлением работы предприятия является производство оборудования и комплектующих, используемых в сфере добычи и транспортировки углеводородов. Завод способен выпускать в год до 1000 пулеметов НСВ, НСВП, НСВТ калибра 12,7мм (крупнокалиберный пулемёт, предназначенный для борьбы с легкобронированными целями и огневыми средствами, для уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей — ИА REGNUM ), также до 1000 пистолетов-пулеметов ПП-90 калибра 9мм. Помимо стрелкового вооружения завод выпускает и боеприпасы. А самым главным перспективным направлением предприятия является разработка боевых модулей и установка вооружения на бронеавтомобили типа «Хаммер», «Кобра», «Сарбаз» и «Спартан».

На заводе «Зенит» производятся корабли. Среди продукции завода — вертолетонесущий пограничный сторожевой корабль 2 ранга, используемый для нужд Министерства обороны и Пограничной службы Комитета национальной безопасности страны.

Основным видом деятельности завода «Омега» является приборостроение и машиностроение, ассортимент продукции: от втулок, пластин и ящиков до пограничных застав модульного типа. Предприятие производит ремонт радиоаппаратуры, проводит испытания сверхчастотных приборов свыше 1000 МГц.

Еще одно предприятие региона — «Агрореммаш», специализирующееся на производстве специальной и коммунальной автотехники, выпускает для нужд Министерства обороны такие виды автомобильной техники, как автотопливо — маслозаправщик АТМЗ, авторазливочная станция АРС-KZ 14 и прицеп-цистерна.

На НИИ «Гидроприбор» производятся мобильные робототехнические комплексы, навигационное оборудование, водолазная техника, техника для обезвреживания подводных мин, нефтегазовая аппаратура и оборудование. Среди продукции — катера с алюминиевым корпусом, стальные катера и плавучие средства водоизмещением до 150 тонн, системы предупреждения угроз, таких как нарушители-подводники, управляемые и беспилотные подводные аппараты, мобильные водолазные комплексы, морские буи, морские вехи, навигационное оборудование для проведения анализа системы обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море.

В Петропавловске оборонный комплекс представляют завод имени Кирова, Петропавловский машиностроительный завод, АО «ЗИКСТО» и компания «Мунаймаш».

Петропавловский завод имени Кирова выпускает для нужд армии средства связи. Предприятие имеет полный цикл разработки и производства приборостроительной продукции, средств связи и автоматизации. Среди них: модернизированный мобильный автоматизированный комплекс радиосвязи Р-140МЦ на базе радиостанции «Барыс», модернизированные мобильные цифровые радиорелейные станции на базе цифровой РРС «Беркут», полевая аппаратная связи стационарная радиорелейная станция «Беркут», радиостанция средней мощности «Карагай», радиорелейная станция «Актерек» и станция тропосферной связи «Ак жайык», цифровые АТС различной емкости для обычной и закрытой связи, комплекты оборудования для оснащения полигонов и стрельбищ, комплексные тренажеры танков Т-72Б (БМП-2, БТР-80), антенные мачты, радиолокационные станции для охраны передовых баз, периметров и акваторий.

В Семипалатинскерасположен завод АО «Семей Инжениринг» — это единственное специализированное предприятие в стране, производящее капитальный ремонт бронетанковой техники и изготавливающее конверсионную технику. На заводе осуществляется ремонт боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2, бронетранспортеров БТР-60, БТР-70 и БТР-80, танков Т-72 и Т-62, боевой разведывательно-десантной машины БРДМ-2, малого легкобронированного тягача МТЛБ. Помимо этого мощности завода позволяют производить модернизацию танков Т — 72, а также капитальный ремонт двигателей (УТД-20,В-54, В-46, В-55, B-59У) и изготовление конверсионной техники на базе военной и военно-инженерной техники.

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