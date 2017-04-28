После затянувшихся неудач Exxon увеличила прибыль в 2017 году

Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Первый квартал 2017 года крупнейшая частная нефтяная компания в мире американская Exxon Mobi завершила с прибылью в $4,01 млрд. Это в 2,3 раза больше по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об это стало известно сегодня, 28 апреля, из сообщения на сайте компании.

Причем в годовом выражении выручка Exxon выросла почти на 30% и составила $63,287 млрд. А до того, как эту сумму не обложили налогами, чистая прибыль компании достигала $5,918 млрд. Это в 3,4 раза больше, чем в первом квартале прошлого года.

В то же время если смотреть на уровень добычи нефти и газа, то производство углеводородов в целом за первые три месяца 2017 года сократилось на 4,02%. Так, добыча нефти снизилась на 8,08% и составила 2,333 млн баррелей в сутки. Однако увеличилась добыча голубого топлива до 10,908 млрд кубических футов в сутки, что на 1,7% больше, чем раньше.

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Напомним, что в апреле 2016 года рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило кредитный рейтинг ExxonMobil с высшего ААА до АА+. Это произошло впервые почти за 70 лет. В сообщении S& P отмечалось, что «показатели качества кредитоспособности Exxon Mobil слишком слабы для рейтинга ААА, в частности, из-за низких сырьевых цен, высоких требований по реинвестированию и существенным выплатам по дивидендам».

Дело в том, что с середины 2014 года, когда цены на нефть стали падать, акции Exxon Mobil подешевели в цене более чем на 15%. Прибыль компании за 2015 год сократилась вдвое — с $32,5 млрд до $16,2 млрд. Кроме того, в конце марта того же года фонд семьи Рокфеллеров решил выйти из активов, связанных с добычей и переработкой углеводородов.

Прибыль компании продолжала падать, и по итогам второго квартала прошлого года американская нефтяная компания понесла убытки в связи со снижением цен на черное золото. Тогда чистая прибыль компании сократилась на 59% до $1,7 млрд во втором квартале против $4,19 млрд в 2015 году.

В начале 2017 года Exxon выкупила у семьи Басс за $5,6 млрд несколько компаний, которые специализируются на разработке сланцевых залежей на месторождении Permian. Это произошло на фоне небольшого роста цен на нефть. Текущая добыча самой Exxon на Permian, одной из крупнейших сланцевых залежей в США, сейчас составляет 140 тыс. баррелей в сутки. Однако этот показатель планируется увеличить за счет того, что участки площадью около 100 тыс. га располагают ресурсами 465 млн тонн, а текущая добыча — 900 тыс. тонн нефтяного эквивалента в сутки, из которых 70% — нефть.

ИА REGNUM на прошлой неделе сообщало, что Exxon Mobil обратилась в министерство финансов США с просьбой сделать для нее исключение и разрешить совместную работу с «Роснефтью» по ряду проектов, несмотря на введенные против РФ санкции. Однако уже через пару дней Демократическая и Республиканская партии США, скоординировавшись, призвали администрацию президента страны Дональда Трампа отказать компании в исключении для работы с «Роснефтью», поскольку это не соответствует интересам США. Позднее в Минфине США сообщили, что власти не станут делать для Exxon исключение.

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