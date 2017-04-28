Ткачев обеспокоен судьбой петуха, прервавшего его речь на Дону

Ростов-на-Дону, , 18:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершается II всероссийский продовольственный форум. Сегодня, 28 апреля, его посетил глава Минсельхоза России. Приветствуя участников пленарного заседания на «благоприятной и хлебосольной земле», Александр Ткачев отметил, что у тружеников села неплохие виды на урожай, если в этом хлеборобам поможет погода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это залог нашего благополучия. Цены могут падать и подниматься, мы к этому приучены, но залог успеха — это зерно. Если мы научимся производить, используя высокие технологии, особенно на юге России, получать 50−70 центнеров с гектара, то это будет совершенно другая экономика, стоимость, а, значит, что даже при снижении цен на рынке, мы будем брать за счёт объема. Не бывает константы в ценах ни на что. Есть период высоких цен, есть период низких цен, но тем не менее нам нужно зерно, нам нужно много зерна», — сказал Ткачев.

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Александр Ткачев особо подчеркнул, что аграрный сектор — драйвер российский экономики: «Нам важно удержать объёмы, ни в коем случае не расслабляться».

Произошёл во время выступления главы Минсельхоза РФ курьезный случай. Министра прервал живой экспонат выставки — петух. Выступление пришлось прервать на некоторое время, но завершая свою речь, Александр Ткачев побеспокоился, осталась ли птица жива.

Напомним, в форуме продовольственной безопасности в Ростове-на-Дону приняли участие более 20 российских регионов. Тема форума — «Экологически чистые продукты — основа здоровья нации».

27 апреля донской губернатор Василий Голубев поставил перед селянами задачу — собрать не менее 9 тонн хлеба в 2017 году.

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