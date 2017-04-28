В аэропорту ФРГ изъяли $1 миллион 750 тысяч

Берлин, , 18:44 — REGNUM В аэропорту города Дюссельдорф в багаже двух пассажиров обнаружили $1 млн 750 тыс., 28 апреля сообщает Deutsche Presse Agentur.

Правоохранительные органы пытаются установить, не связаны ли деньги с торговлей наркотиками, поскольку большую часть суммы составляли мелкие банкноты.

Багаж принадлежал двум мужчинам, проживающим на западе Германии, которые направлялись в Турцию. После проведения допроса мужчин освободили. Деньги были конфискованы

Напомним, пассажиры обязаны задекларировать сумму, превышающую $10 тыс. 800, если они направляются за пределы ЕС.

Если сумма, превышающая $10 тыс. 800, не будет задекларирована, власти могут наложить штраф в размере $1 млн 89 тыс.