ВВП Литвы продемонстрировал резкий скачок

Вильнюс, , 18:31 — REGNUM В первом квартале 2017 года ВВП Литвы вырос на 4,1%. Таковы предварительные данные Департамента статистики Литвы (ДСЛ), сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 апреля, в ведомстве.

Главной причиной развития экономики по-прежнему остается рост потребления. Потребительский аппетит жителей вырос из-за благоприятных обстоятельств: оптимистические тенденции на рынке труда, быстро поднимающаяся зарплата, улучшающееся финансовое положение жителей и умеренная инфляция. Это подтверждает и быстрый рост оборота розничной торговли в первых месяцах года, по сравнению с первым кварталом 2016 года, он увеличился на 7,5%.

Продолжал быстро развиваться рынок жилой недвижимости. Между тем строительство нежилых и инженерных зданий аналогичные показатели не демонстрирует. Этот сегмент сравнительно сильно зависит от средств структурных фондов ЕС, а лица, ответственные за строительство, начинают получать средства нового этапа только в этом году.