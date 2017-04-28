Офшор в Крыму: «Инвестиции не с Запада, но из Латинской Америки и АТР»

Симферополь, , 18:29 — REGNUM Из-за введенных санкций Крым остается для многих компаний и финансовых организаций зоной отчуждения, и это существенно ограничивает его естественное развитие. Несмотря на то, что постепенные ослабления происходят — так, ранее ФАС подвело Google к неизбежному возвращению в Крым, — всё равно в этом направлении требуются решительные действия властей. К ним в частности относятся предложения зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы о создании в Крыму фактически офшорной зоны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

«Предложения заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы — введение трастов, возможность работы без лицензии и другие бонусы, — выглядят, безусловно, очень привлекательно», — заявил Андриевский.

«Но поскольку всё это является очевидным обходом санкций и противоречит ряду международных инициатив, то, скорее всего, законопроект будет пересмотрен в сторону сокращения и уточнения представленных возможностей, и станет интересен некоторым крупным российским компаниям, которые хотят работать в Крыму, но не желают в открытую «светиться» на Западе, опасаясь санкций», — продолжил он.

По его мнению, Госдума сможет выработать «компромиссное решение, которое позволит России остаться в ряде важных международных инициатив и, вместе с тем, увеличить долю присутствия крупного бизнеса на полуострове».

Это направление деятельности на данный момент является весьма перспективным, поскольку даже частичное снятие санкций затягивается на неопределенный срок, а тем временем полуострову необходимы возможности для экономического развития, указал первый вице-президент Российского союза инженеров.

«Вполне возможно, что новым законом захотят воспользоваться не только российские, но и некоторые другие компании — не обязательно западные, скорее, из стран АТР и Латинской Америки. В частности Китай, который уже начал активную деятельность на полуострове. Создание «международной транзитной зоны» приведет к большей инвестиционной привлекательности Крыма для китайского бизнеса», — заключил эксперт.

28 апреля «КоммерсантЪ» сообщил о том, что в Госдуме по инициативе зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы готовится пакет законопроектов, фактически вводящий в Крыму режим офшорной зоны. Так, на полуострове предлагается установить новый вид общества с ограниченной ответственностью — «Международная компания», а также ввести статьи «Международные трасты» и «Семейные фонды».

Эти три новые формы организаций будут вставать на налоговый учет по месту реального расположения. Расположенные за пределами России компании будут признаны нерезидентами и выведены из-под фискального контроля. В свою очередь, «международные трасты» позволят инвесторам сохранять анонимность, получая при этом доходы от вложений.

Наконец, законопроектом предлагается ввести в Крыму в рамках уже созданной свободной экономической зоны «Международную транзитную зону». Компании в такой зоне будут полностью освобождены от НДС, налогов на прибыль и имущество. Предполагается, что они лишь будут оплачивать ежегодный налоговый сбор в размере 1,5 тысячи евро.