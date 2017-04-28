В Госдуме ожидают, что ключевая ставка выйдет на 7-7,5 процентных пунктов

Москва, , 18:11 — REGNUM Ключевая ставка уже сейчас могла бы быть ниже 8%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«В ближайшей перспективе рынок будет ждать от Банка России дальнейшего движения в сторону снижения ключевой ставки. Рассчитываю, что к концу года ключевая ставка постепенно выйдет на значения 7−7,5 процентов», — сказал Аксаков.

В то же время, по мнению парламентария, нынешнее снижение ключевой ставки является важным сигналом для рынка и дает возможность банкам активнее кредитовать экономику.

Для снижения ключевой ставки были все объективные условия — замедление инфляции в годовом выражении, относительная стабильность курса рубля, наметившееся восстановление экономической активности.

«Благодаря снижению ключевой ставки будут снижаться проценты по кредиту, что создаст спрос на более дешевые ресурсы со стороны корпоративного сектора. Это будет способствовать оживлению инвестиционной активности в нашей экономике», — считает Аксаков.

Банк России снизил ключевую ставку до 9,25 процентных пункта.

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