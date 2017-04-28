Пятница, 28 Апреля 2017 года
19:21:26 МСК

В Подмосковье надеются привлечь туристов travel-картами

Экономика

Пока проект «Карта путешественника» будет проходить пилотную обкатку в Сергиевом Посаде

Красногорск, 28 апреля 2017, 17:56 — REGNUM  Начиная с 1 июля 2017 года в Московской области заработают travel-карты. Номинал карт путешественника составит от 1 до 5 тысяч рублей, заявила «Радио 1» министр культуры региона Оксана Косарева.

Пока проект «Карта путешественника» будет проходить пилотную обкатку в Сергиевом Посаде, а до конца 2017 года к нему также планируют присоединить Истру, Клин, Коломну и Дмитров.

Как пояснила Оксана Косарева, карта работает по следующему принципу: отправляющийся в Подмосковье турист может приобрести карту желаемого номинала и набора опций, а затем использовать ее для оплаты различных услуг и проезда.

«Каждый для себя может определить, что бы он хотел, выбрать подходящие услуги и цену. Карта включает в себя проезд на поезде, посещение музеев, других объектов, а также обед в кафе или ресторане», — заявила она.

Карты планируется выпустить в двуязычном варианте: для русскоговорящих и англоговорящих путешественников. Приобрести их предложат в кассах ЦППК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Оксана Косарева заявила, что первоочередной задачей для развития туризма в Московской области является привлечение путешественников, которые пробудут в там дольше одного дня. Таких гостей рассматривают как серьезную статью доходов регионального бюджета. Например, в 2016 году гостиницы принесли в бюджет Подмосковья около 4 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Каждый турист приносит в экономику Подмосковья 3-5 тыс. рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Значительный поток наркотиков в РФ идет с Украины — Путин
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Политика
NB!
28.04.17
Тиллерсон: Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна
Нью-ЙоркСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
28.04.17
МИД РФ: Москва учтёт стратегические последствия принятия Черногории в НАТО
МоскваРоссия Вступление Черногории в НАТО Политика
NB!
28.04.17
Офшор в Крыму: «Инвестиции не с Запада, но из Латинской Америки и АТР»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Экономика
NB!
28.04.17
Путин родился в столице Дагестана
МахачкалаРоссия Демографическая статистика Общество
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.04.17
«Главный эффект от сборов – мы прекратим терять курортную инфраструктуру»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Италия: «Спасающие мигрантов в море НПО связаны с контрабандистами»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
28.04.17
Шаг к алкоголизации: торговлю водкой через интернет считают неприемлемой
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Экономика
NB!
28.04.17
В 2018 году флот России получит первую атомную «Суперакулу» с «Калибрами»
МоскваРоссия Военно-морской флот Техника
NB!
28.04.17
Курортный сбор: «Велик риск, что большой сегмент останется неохваченным»
МоскваРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
28.04.17
Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Борис МарцинкевичЭнергетический фундамент России
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовТайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
28.04.17
Юрий СеливановОфициальная пропаганда России адвокатирует палачей Одессы?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
МиассЧелябинская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Общество
NB!
28.04.17
Порошенко: Минск не позволит РФ напасть на Украину с территории Белоруссии
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
28.04.17
Москва встала в 10–балльных пробках — главное за неделю
МоскваРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
28.04.17
Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Трамп назвал Венесуэлу катастрофой
ВашингтонСША Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
28.04.17
Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос
МоскваРоссия Бедность Экономика
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
ещё главное