В Подмосковье надеются привлечь туристов travel-картами

Красногорск, , 17:56 — REGNUM Начиная с 1 июля 2017 года в Московской области заработают travel-карты. Номинал карт путешественника составит от 1 до 5 тысяч рублей, заявила «Радио 1» министр культуры региона Оксана Косарева.

Пока проект «Карта путешественника» будет проходить пилотную обкатку в Сергиевом Посаде, а до конца 2017 года к нему также планируют присоединить Истру, Клин, Коломну и Дмитров.

Как пояснила Оксана Косарева, карта работает по следующему принципу: отправляющийся в Подмосковье турист может приобрести карту желаемого номинала и набора опций, а затем использовать ее для оплаты различных услуг и проезда.

«Каждый для себя может определить, что бы он хотел, выбрать подходящие услуги и цену. Карта включает в себя проезд на поезде, посещение музеев, других объектов, а также обед в кафе или ресторане», — заявила она.

Карты планируется выпустить в двуязычном варианте: для русскоговорящих и англоговорящих путешественников. Приобрести их предложат в кассах ЦППК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Оксана Косарева заявила, что первоочередной задачей для развития туризма в Московской области является привлечение путешественников, которые пробудут в там дольше одного дня. Таких гостей рассматривают как серьезную статью доходов регионального бюджета. Например, в 2016 году гостиницы принесли в бюджет Подмосковья около 4 млрд рублей.

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