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«Главный эффект от сборов – мы прекратим терять курортную инфраструктуру»

Экономика

Да и оттока людей ожидать не нужно, считает депутат Ставрополья

Ставрополь, 28 апреля 2017, 17:35 — REGNUM  Не нужно бояться введения курортного сбора на Кавминводах. Он уже вводился в 1990-х годах: оттока людей тогда не произошло, а инфраструктуру удалось сохранить. Такое мнение высказал 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM член депутатской группы «Кавказские Минеральные Воды» в Думе Ставропольского края Виктор Лозовой, комментируя одобрение законопроекта о введении сбора правительством РФ.

В прошлом Виктор Лозовой возглавлял один из курортных городов Кавказских Минеральных Вод — город-курорт Железноводск.

«Я однозначно выступаю за то, чтобы курортный сбор был введен. За границей у всех регионов есть такое право, и это оправдано. Там регионы составляют любую сумму сбора в зависимости от экономической необходимости», — рассказал депутат.

«Средства от сбора необходимо направлять на благоустройство общекурортных мест, кроме объектов федерального значения. Такие места занимают огромные территории. Один только парк в Железноводске чего стоит. Муниципальным бюджетам их не поднять», — высказал мнение парламентарий.

«Никакой нагрузки на путевку это не повлечет. Год-два надо посмотреть на эффективность работы закона», — настаивает законодатель.

Он напомнил, что в России уже вводился сбор в экспериментальном порядке на 2−3 года в 1996 году. И тогда удалось не потерять курортную инфраструктуру

«Скамейки поставили, отремонтировали фонтан, дорожки, тротуары, малые архитектурные формы… Это привлекло новых туристов. А сейчас красивые места в парках можно размещать в интернете, привлекая людей, создавать новые развлечения в парке, решить, наконец, проблему их освещения», — перечислил Лозовой.

«Ведь только на освещение парка Железноводска требуется порядка 14−15 млн рублей», — подсчитал он.

«Главный эффект от курортного сбора — мы перестанем терять красивую курортную инфраструктуру. Она же ветшает сейчас. Уверен, что и людей мы не потеряем из-за сборов тоже», — считает законодатель.

Отметим, что власти Ставрополья имеют серьезные планы по развитию парковых зон Кавминвод. В настоящее время идет работа с итальянскими инвесторами по созданию местного Диснейленда в районе Кисловодска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля правительство РФ одобрило законопроект о курортном сборе. В августе 2016 года на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин поддержал концепцию введения платы за пользование курортной инфраструктурой и поручил разработать законодательную базу.

Читайте по теме: Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ

На сегодняшний день законопроект готовится на рассмотрение в Госдуму РФ. Средства от сбора будут целевые и направляться будут исключительно на развитие курортной инфраструктуры.

Максимальный размер сбора утвержден на отметке 100 рублей в сутки с человека. Эта отметка снижена, она планировалась в сумме 150 рублей в сутки. Регионы могут снижать эту планку по своему усмотрению. Также закон дает возможность регионам расширить число льготников, освобожденных от уплаты налога.

Ставропольский край входит в число пилотных регионов, где эффективность сбора будет опробована — наряду с Алтайским краем, Кубанью и Крымом. Эксперимент продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Власти Ставрополья ожидают от введения курортного сбора экономический эффект в объеме порядка 1,2 млрд рублей. Треть этих средств власти региона намерены направить на развитие Кисловодска.

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Подобная практика существует в Австрии, Италии, Испании, Франции, Швейцарии, Чехии, Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Непале. До 2011 сбор действовал и в республике Крым.

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