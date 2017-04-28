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Шаг к алкоголизации: торговлю водкой через интернет считают неприемлемой

Экономика

Вопрос легализации продаж спиртного в интернете остается открытым

Москва, 28 апреля 2017, 17:13 — REGNUM  Разрешение продажи алкогольсодержащей продукции через интернет чревато повышением числа злоупотребляющих спиртными напитками, заявил основатель фонда пропаганды здорового образа жизни «Сила Духа» Александр Шлычков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу Минэкономразвития он отметил, что подобная торговля вновь увеличит число несовершеннолетних потребителей.

«Инициатива Минэкономразвития понятна, но такое решение не исключает продажу контрафактного алкоголя. Кроме того, это чревато повышением алкоголизации, в том числе и среди несовершеннолетних — пока сложно представить, как полностью проконтролировать продажи через интернет, чтобы алкогольные напитки не попадали в руки несовершеннолетним», — заявил Александр Шлычков.

Он напомнил, что только благодаря действующим мерам по ограничению продажи алкоголя, его потребление с 2009 года снизилось почти в 1,5 раза, и эту тенденцию необходимо удерживать.

«Было бы полезным уделить внимание борьбе с контрафактным и фальсифицированным алкоголем, торговля которым, к сожалению, распространена в интернете. Такая продукция является большой угрозой для здоровья. Также необходимо тщательно продумать механизмы контроля, чтобы полностью исключить возможность продажи алкоголя в запрещенные законом часы и несовершеннолетним, а на самих сайтах разместить предупреждающую информацию о вреде алкоголя», — уточнил он свою позицию.

Отметим, ранее о своем категорическом несогласии с инициативой заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, контроль и регулирование продаж алкоголя в интернете невозможны. «…Сегодня совершенно очевидны возможности интернета даже при блокировании тех или иных сайтов немедленно создавать несколько «зеркал», — заявила она ТАСС.

Напомним, с инициативой легализовать интернет-торговлю алкоголем, табачными изделиями и фармпрепаратами Минэкономразвития выступило еще в 2016 году. Предложение получило поддержку у Минпромторга: глава ведомства Денис Мантуров заявил, что выступает за легализацию указанных товаров.

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