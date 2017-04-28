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Польша опять надеется на США: «Это настоящий конец ценового диктата России»

Экономика

Польша хочет стать транзитной страной для СПГ из США

Варшава, 28 апреля 2017, 17:01 — REGNUM  Польша надеется в будущем стать транзитером для американского сжиженного природного газа. Об этом в интервью Polska Agencja Prasowa (PAP) рассказал польский министр развития и финансов и вице-премьер Матеуш Моравецкий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Варшава подписала контракт с американской компанией Cheniere Energy на разовую поставку СПГ. По словам советника президента Польши по международным делам Кшиштофа Щерского, контракт был заключен в рамках диверсификации источников энергии страны. Советник президента обратил внимание на то, что соответствующий контракт — «большое достижение», которое стало возможно осуществить благодаря поддержке президента США Дональда Трампа.

В то же время в эфире Польского телевидения премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что контракт о поставке СПГ из США в Польшу — «это очень важное соглашение, которое выгодно с финансовой точки зрения». Однако отдельно премьер-министр страны отметила, что, в первую очередь, это независимость от поставок одного продавца, «независимость от российского газа».

Об этом контракте известно только то, что в начале июня польская нефтегазовая госкомпания PGNiG примет танкер с СПГ от американской Cheniere Energy на терминале Свиноуйсьце. Другие подробности соглашения — объем поставки, стоимость — в прессу пока не попали. Однако польский министр считает, что у этой инициативы ей хорошие перспективы.

Моравецкий считает: «Данная поставка является не только первой транспортировкой газа из США в Польшу, но первой в этой части Европы. Это открывает перед нами возможности для реэкспорта и доставки сырья для других стран нашего региона».

Польский министр развития и финансов и вице-премьер также подчеркнул, что получение газа из другого государства усиливает позиции Варшавы на переговорах и в отношении с Россией, которая до недавнего времени была единственным газовым партнером страны. Моравецкий заявил, что когда в 2022 году истечет межправительственное соглашение с РФ о поставках газа, Польша сядет за стол переговоров уже не на условиях «навязываемых русскими». Это положение вещей чиновник охарактеризовал как «настоящий конец ценового диктата России».

Однако ни Моравецкий, ни другие правительственные польские чиновники не пояснили, как именно Польша планируется заниматься транзитом сжиженного природного газа в другие страны. Как отмечает «Тэкноблог», если голубое топливо пойдет из Свиноуйсьце в другие страны по трубам, то цена этих поставок будет очень высока и не выдержит конкуренции с поставками «Газпрома».

Еще один вопрос относительно поставок американского СПГ через Польшу — куда именно планируется осуществлять поставки. Например, Литва, где имеется СПГ-терминал Клайпеда, ранее озвучивала планы о возможном отказе от долгосрочных контрактов с Россией. Но весной 2016 года на аукционе литовская сторона купила у «Газпрома» партию газа, после чего предложила вернуться к среднесрочным контрактам.

Читайте также: «Транзит газа через Украину могут оставить, чтобы ЕС не мешал «Газпрому»

Еще в середине 2016 года ИА REGNUM сообщало, Польша намерена отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией, компенсировав выпадающие объемы за счет поставок катарского СПГ. Однако такой газ оказывается на 70% дороже российского, однако в Варшаве это называют платой за диверсификацию. Польша законтрактовала 1,5 млрд кубометров катарского газа в год, общая же мощность терминала в Свиноуйсьце составляет 5 млрд кубометров.

Однако, как уже отмечалось, речь идет только долгосрочных контрактах, то есть польская сторона не говорила, что отказывается от газпромовского газа вовсе, просто контракты могут заключаться на более короткие временные промежутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша заключила контракт с США на поставку сжиженного газа

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