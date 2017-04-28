Почти 5 млрд рублей потратят в Брянской области на дороги

Брянск, , 16:58 — REGNUM В Брянской области в 2017 году объем дорожного фонда составит 4,811 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительств, эти средства позволят построить и привести в нормативное состояние 471 км дорог. При этом, по сравнению с 2016 годом, объем дорожного фонда вырос на 53 млн рублей, а протяженность дорог, которые затронет ремонт, — на 31 км.

Сейчас ремонт дорог ведется в Карачевском, Навлинском, Почепском, Стародубском, Брянском, Клетнянском, Суражском, Новозыбковском и Трубчевском районах. В частности, продолжаются работы по реконструкции моста через Десну на дороге «Брянск — Смоленск — Жуковка».

Кроме того, идет ремонт дороги «Северо-западный обход Брянска» и других участков.

ИА REGNUM отмечает, что в 2016 году в Брянской области количество отремонтированных дорог по сравнению с 2015 годом увеличилось в два раза. В 2015 году было сделано всего 220 км. В 2014 году и того меньше — 184 км.

При этом в регионе остается больным вопрос состояния дорог, по которым проходят школьные маршруты. Так, в сентябре 2016 года активисты регионального ОНФ проверили дороги, по которым до школы добираются ученики ранее закрытых учебных заведений в деревнях Старое Колышкино, Афонино и Алешинка Дубровского района.

В школу, которая находится в поселке Сеща, учеников возят на трех автобусах. Результаты проверки никого и не удивили: на одном из участков активисты увидели многочисленные выбоины и разрушения асфальта.

Дороги оставляют желать лучшего и в областном центре. По данным отдела ГИБДД по городу Брянску, в 2016 году в городе из-за плохого состояния дорог произошло 290 ДТП. В них погибло 19 человек. Получили различные травмы 347 человек. При этом по сравнению с 2015 годом количество ДТП по этой причине увеличилось на 54 аварии.

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