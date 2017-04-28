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Россия поделится с Японией опытом очистки жидких радиоактивных отходов

Экономика

«С решением вопросов по реабилитации территорий и дезактивации оборудования мы знакомы не понаслышке»

Москва, 28 апреля 2017, 16:41 — REGNUM  У Японии и России хорошие возможности для взаимодействия в области мирного атома. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая прошла в Москве 27 апреля. «Россия готова оказать Японии помощь в восстановлении [после аварии на] АЭС «Фукусима-1» и предлагает самые современные технологии для очистки загрязнённого грунта, переработки радиоактивных отходов», — сказал Путин.

«Мы действительно можем помочь Японии, которой после аварии на АЭС «Фукусима» приходится иметь дело с радиоактивными выбросами, — заявил руководитель блока перспективных энергетических технологий Курчатовского ядерного технологического комплекса НИЦ «Курчатовский институт» Павел Алексеев. — Сложность ситуации в том, что выбросы эти в жидком состоянии и надо их удерживать от распространения в океан. Технологии по очистке и извлечению радионуклидов в нашей стране есть, мы их уже не раз использовали на практике. С решением вопросов по реабилитации территорий и дезактивации оборудования мы знакомы не понаслышке. Росатомом реализована ФЦП ЯРБ-1 (федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года») — имеются и опыт, и технологии очистки жидких радиоактивных отходов».

«Выводом станций из эксплуатации японцы и сами успешно занимаются, хотя и нашим организациям, занимающимся этим вопросом, есть что предложить — тут обмен опытом будет полезен обеим сторонам, — отметил он. — Поэтому, прежде всего, Японии будет полезен наш опыт послеаварийной реабилитации. Технологии разрабатывались и отрабатывались на практике годами — ПО «Маяк», река Теча, Кыштымский след, на Севере также проводились работы по дезактивации территорий. Весь этот опыт можно использовать в Японии. Технологии, которые уже были отработаны, проще применить в деле, чем ждать, пока их разовьют на месте. Такое сотрудничество обещает быть полезным и плодотворным».

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