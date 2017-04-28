Страны-нефтепроизводители готовятся продлить сокращение добычи нефти

Москва, , 15:55 — REGNUM В преддверии майской встречи стран-членов ОПЕК словесные интервенции от стран-нефтепроизводителей о снижении добычи нефти и готовности продлить соглашение только участятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил заведующий сектором «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов Николай Иванов, комментируя заявление главы Минэнерго о сокращении добычи нефти РФ.

«Саудовская Аравия и другие арабские страны пытаются демонстрировать готовность продолжить режим сокращения, потому что в краткосрочной перспективе им нужны более высокие цены на нефть», — отмечает Иванов. Однако, по его словам, на рост нефтяных цен гораздо больше действуют именно словесные интервенции представителей государств о том, что страны сократила добычу или готовы ее продлить.

«А что произойдет фактически, никто не знает: страны, которые не участвуют в сокращении, могут сильно изменить картину», — считает Иванов.

«Возможно, Саудовская Аравия как лидер экспортеров решит продлить сокращение, а к ней присоединяться и другие страны, которым тоже выгодна высокая цена на нефть, например, Азербайджан уже заявил, что поддержит такое решение», — отмечает Иванов. Однако, по его словам, на глобальном рынке нефти избытка сегодня не наблюдается.

Следующая встреча стран-членов ОПЕК состоится в мае 2017 года. На ней нефтедобытчики решат, стоит ли пролонгировать соглашение о сокращении добычи сырья.

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия сократила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. В декабре прошлого года страны-члены ОПЕК, а также другие нефтеэкспортеры договорились о суммарном снижении добычи сырья на 1,2 млн баррелей в сутки. Россия обещала сократить добычу на 300 тыс. Таким образом, по словам Новака, страна выполнила взятые на себя обязательства.

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