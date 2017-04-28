Пятница, 28 Апреля 2017 года
16:20:15 МСК

Страны-нефтепроизводители готовятся продлить сокращение добычи нефти

Экономика

Поэтому все чаще заявляют о своих успехах, считает эксперт

Москва, 28 апреля 2017, 15:55 — REGNUM  В преддверии майской встречи стран-членов ОПЕК словесные интервенции от стран-нефтепроизводителей о снижении добычи нефти и готовности продлить соглашение только участятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил заведующий сектором «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов Николай Иванов, комментируя заявление главы Минэнерго о сокращении добычи нефти РФ.

«Саудовская Аравия и другие арабские страны пытаются демонстрировать готовность продолжить режим сокращения, потому что в краткосрочной перспективе им нужны более высокие цены на нефть», — отмечает Иванов. Однако, по его словам, на рост нефтяных цен гораздо больше действуют именно словесные интервенции представителей государств о том, что страны сократила добычу или готовы ее продлить.

«А что произойдет фактически, никто не знает: страны, которые не участвуют в сокращении, могут сильно изменить картину», — считает Иванов.

«Возможно, Саудовская Аравия как лидер экспортеров решит продлить сокращение, а к ней присоединяться и другие страны, которым тоже выгодна высокая цена на нефть, например, Азербайджан уже заявил, что поддержит такое решение», — отмечает Иванов. Однако, по его словам, на глобальном рынке нефти избытка сегодня не наблюдается.

Следующая встреча стран-членов ОПЕК состоится в мае 2017 года. На ней нефтедобытчики решат, стоит ли пролонгировать соглашение о сокращении добычи сырья.

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия сократила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. В декабре прошлого года страны-члены ОПЕК, а также другие нефтеэкспортеры договорились о суммарном снижении добычи сырья на 1,2 млн баррелей в сутки. Россия обещала сократить добычу на 300 тыс. Таким образом, по словам Новака, страна выполнила взятые на себя обязательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Новак рассказал о сокращении добычи нефти в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
МиассЧелябинская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Общество
NB!
28.04.17
Слуцкий обвиняет украинских парламентариев в травле Аграмунта
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Трамп назвал Венесуэлу катастрофой
ВашингтонСША Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
28.04.17
Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос
МоскваРоссия Бедность Экономика
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
МоскваРоссия Угледобывающая промышленность Экономика
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
28.04.17
Станислав СтремидловскийТрампу предлагают объявить новый крестовый поход против России
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
28.04.17
Олег АйрапетовПольша: Восстание началось
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
ещё главное