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ЕС выделит Узбекистану 21,5 млн евро на развитие сельского хозяйства

Экономика

Данные средства помогут привести Национальную продовольственную программу в соответствие международным стандартам

Ташкент, 28 апреля 2017, 15:27 — REGNUM  В рамках соглашения между правительством Узбекистана и ЕС стране будет предоставлен грант в размере 21,5 млн евро на развитие исследовательской деятельности в области сельского хозяйства, говорится в распространенном сообщении представительства ЕС в Ташкенте.

Средства будут направлены на расширение доступа фермеров к соответствующим технологиям, информации и рынкам сбыта агропродукции, а также на приведение Национальной продовольственной программы в соответствие международным стандартам.

«Подобным образом ЕС поддерживает усилия правительства страны, направленные на модернизацию и диверсификацию сельского хозяйства Узбекистана. Также стороны подтвердили намерение продлить проект «Программа обучению менеджменту (ПОМ) — Укрепление потенциала руководителей предприятий малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане», на реализацию которого в 2013—2017 годах ЕС выделял ранее 2,787 миллиона евро», — отмечается в документе.

Диппредставительство ЕС также отмечает, что более 130 предпринимателей и экспертов по развитию бизнеса стали участниками стажировок в 20 странах ЕС за последние несколько лет.

Напомним, делегация ЕС находится в Узбекистане с официальным визитом. В ее состав вошли специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Петер Буриан, заместитель главы отдела по Центральной Азии, Ближнему Востоку, Персидскому заливу и Тихоокеанскому региону Генерального директората Европейской Комиссии по международному сотрудничеству и развитию Франк Хесс, а также глава Отдела государств Центральной Азии Европейской службы внешних связей Тойво Клар.

Читайте развитие сюжета: Делегация ЕС обсудила в Ташкенте вопросы сотрудничества

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Экономика Узбекистана
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