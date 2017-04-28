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Тверская область: Долгожданный переход в Чуприяновке откроется в 2018 году

Экономика

Конкурс по выбору подрядчика запланирован на май

Тверь, 28 апреля 2017, 14:50 — REGNUM  Долгожданный надземный пешеходный переход на станции Чуприяновка в Калининском районе Тверской области планируют открыть в 2018 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, говорилось на встрече губернатора Игоря Рудени с вице-президентом ОАО «РЖД», гендиректором ОАО «РЖДстрой» Олегом Тони.

Игорь Руденя на встрече сообщил, что подрядная организация, которая занимается строительством тоннеля под железнодорожными путями, уже зарегистрировалась как налоговый резидент на территории Тверской области.

«Для нас очень важно, чтобы компании, работающие в регионе, регистрировались на нашей налоговой территории», — подчеркнул губернатор.

Олег Тони пояснил, что все работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Он также подтвердил, что на станции Чуприяновка будет построен надземный переход для пешеходов. По его словам, деньги на строительство уже выделены. В мае планируется провести конкурс по выбору подрядчика. Сдать же переход планируется уже в первом квартале 2018 года.

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Губернатор подчеркнул, что переход должен отвечать современным требованиям и быть комфортным для пассажиров.

На создание транспортной инфраструктуры на станции Чуприяновка из федерального бюджета в 2017 году будет выделено более 596 млн рублей. Общий объём финансирования строительства подземного тоннеля — около 890 млн рублей. Средства на проведение начального этапа работ, который в данный момент завершён, регион получил в 2016 году.

Также на встрече с Олегом Тони обсуждалось строительство надземного пешеходного перехода на станции Тверь. Этот переход входит в концепцию развития территории, прилегающей к транспортному узлу. Он должен связать привокзальную площадь с частью города за линией Октябрьской железной дороги, а также с парковкой для личных автомобилей, которая разместится за перекрёстком улицы Коминтерна и проспекта Чайковского.

Игорь Руденя подчеркнул, что на привокзальной площади в Твери планируется создать современную качественную инфраструктуру, и потому надземный переход должен соответствовать всем российским и европейским стандартам.

«Ширина внутри прохода — не меньше 6 метров, чтобы люди могли спокойно пройти. Эскалаторы, лестницы и обязательно лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья», — обозначил Игорь Руденя.

Сейчас, отметил губернатор, идет подготовка территории к началу строительства. Для контроля за возведением перехода создана рабочая группа, которую возглавит глава администрации Твери Алексей Огоньков.

«Для перехода в Твери будет создан проект, за основу которого возьмут уже построенные подобные сооружения в других городах, в частности, на Московском центральном кольце», — сказал Олег Тони.

Подписание соглашения о реализации проекта между Правительством Тверской области, федеральными органами власти и ОАО «РЖД» запланировано на июнь текущего года.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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