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«Успехи России признаны на мировом ядерном рынке»

Экономика

«Росатом в последние годы превратился в одного из лидеров в области развития ядерных технологий»

Москва, 28 апреля 2017, 14:50 — REGNUM  В ходе прошедшего в Торонто 25 апреля заседания Совета управляющих Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA) первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров избран на должность заместителя председателя Совета управляющих WNA.

WNA была создана в 2001 году в Лондоне и на сегодняшний день объединяет 170 компаний из 38 стран мира, среди которых Франция, Индонезия, Чехия, Финляндия, Япония, Корея, США и многие другие. Всемирная ядерная ассоциация — наиболее представительная международная организация, объединяющая производителей и потребителей товаров и услуг ядерного топливного цикла (ЯТЦ), инжиниринговые, реакторостроительные и транспортные компании, оперирующие в атомной области.

Совет управляющих WNA определяет стратегические цели ассоциации, а также вовлечен в разработку программы «Гармония», направленной на повышение доли атомной энергетики в мировом энергобалансе до 25% к 2050.

«Избрание российского представителя на пост заместителя председателя Совета управляющих является признанием успехов России на мировом атомном рынке, — заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. — Напомню, Росатом в последние годы превратился в одного из лидеров в области развития ядерных технологий, получив заказы на строительство 34 атомных энергоблоков за рубежом (по итогам 2016 года). В денежном выражении этот портфель заказов на десять лет вперед оценивается в более чем 130 млрд долларов».

«На внутреннем рынке Росатом сумел раньше конкурентов запустить первый в мире блок поколения «3+» на Нововоронежской АЭС (он отвечает всем современным требованиям безопасности, включая постфукусимские), — отметил эксперт. — Атомная отрасль традиционно в нашей стране ассоциируется с высоким профессионализмом и развитием технологий, поэтому общественная приемлемость атомной энергетики в России держится на стабильно высоком уровне — более 70%».

«Также наша страна единственная в мире обладает действующими реакторами на быстрых нейтронах промышленной мощности (БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС). Эта технология считается очень перспективной в деле замыкания ядерного топливного цикла и создания атомной энергетики будущего, неслучайно именно в России — в Екатеринбурге, рядом с Белоярской АЭС этим летом под эгидой Международного агентства по атомной энергии пройдет форум по быстрым реакторам», — резюмировал он.

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