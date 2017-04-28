Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос

Москва, , 14:48 — REGNUM Большинство жителей России (61%) изменений экономической ситуации в ближайшее время не ждут. Улучшения прогнозируют 13%, ухудшения — 17% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Говоря о разных сферах экономики, респонденты давали пессимистичные прогнозы. Так, 85% уверены, что цены на продукты и товары в следующие несколько месяцев вырастут, 58% — что доходы населения снизятся, 62% — что вырастет безработица.

Сравнительно оптимистичны российские граждане только относительно поведения цен на нефть: 46% уверены, что они вырастут, 15% — что снизятся.

Кроме того, 58% опрошенных считают, что в ближайшее время снизятся доходы населения, а безработица вырастет (62%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 16 апреля 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в 2016 году численность населения России, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, выросла до 19,8 млн человек. По сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 300 тыс. человек или 1,5%.