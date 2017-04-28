МЭР ожидает снижение реальных процентных ставок и обменного курса
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25
Москва, 28 апреля 2017, 14:45 — REGNUM Дальнейшего снижения реальных процентных ставок в ближайшие месяцы ожидает Минэкономразвития, заявил глава министерства Максим Орешкин.
«Ожидаю продолжения смягчения денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы, как по каналу реальных процентных ставок, так и обменного курса», — сказал Орешкин.
Банк России реагирует на продолжающееся замедление инфляции и сохранение крепкого курса рубля, указал министр.
Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 9,25.
Читайте ранее в этом сюжете: «Снижение ключевой ставки будет сдерживать рост рубля»
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Ключевая ставка Банка России
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