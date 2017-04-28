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Порошенко рассказал, куда пойдут конфискованные «деньги Януковича»

Экономика

Речь идет средствах объемом $1,4 млрд

Киев, 28 апреля 2017, 14:39 — REGNUM  Решение суда о конфискации средств бывшего украинского президента Виктора Януковича и его окружения вступило в силу. Деньги переданы казначейству Украины, об этом 28 апреля заявил президент страны Петр Порошенко, выступая в Киеве на церемонии передачи военной техники Государственной пограничной службе Украины.

Речь идет средствах объемом $1,4 млрд. «Эти деньги были украдены у народа Украины. Сейчас мы вернули их в государственную казну», — пояснил Порошенко в микроблоге.

По его словам, средства пойдут на восстановление боеспособности украинской армии. В числе прочего они должны быть направлены на строительство предприятия по выпуску боеприпасов, закупку современных средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров.

Порошенко пояснил, что обратился с соответствующим предложением к правительству и парламенту. Кроме того, он намерен направить часть суммы на социальную защиту граждан.

Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины также подтвердила, что Государственный банк Украины «Ощадбанк» приступил к спецконфискации средств Виктора Януковича и его окружения.

Читайте ранее в этом сюжете: ‍Адвокат Януковича: У ГПУ нет основания продолжать заочное расследование

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