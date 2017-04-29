Свалка на Украине примет ядерные отходы. После освоения денег

Киев, , 03:30 — REGNUM Поскольку Киев твердо решил переводить свою атомную энергетику на американское топливо, остро встал вопрос о захоронении ядерных отходов. С подробностями — Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Пока «отсталая» Россия поставляет топливо, сразу предусматривая возврат отработанного, продвинутые Штаты таким гуманизмом не страдают. Где топливо «Westinghouse» отработало, там пусть и будет захоронено. То, что это будет сделано за счет покупателя, можно зачесть в выгоды, приобретаемые поставщиком. А поскольку поставщик — США, отдуваться с захоронением отходов предстоит Украине. Отходы же весьма непростые. Отработанное ядерное топливо требует для предотвращения загрязнений очень дорогих систем захоронения и защиты. Насколько дорогих, показывает история с проектированием и продвижением украинского могильника, исходно заявленная стоимость в $170 млн, озвученная в 2005 году к настоящему времени достигла $1,4 млрд, и продолжает расти.

На фоне таких планов по освоению средств, мелкими и ничтожными начинают казаться текущие проблемы украинской энергосистемы. На данный момент, в связи с аварийными остановками, почти исчерпан запас маневра, позволявший перебрасывать мощности между электростанциями, распределяя нагрузку. Теперь же каждый небольшой инцидент грозит т.н. блэкаутом, то есть внезапным отключением потребителя. Если потребитель в данном случае большой город, последствия могут быть катастрофическими. Но приоритет ядерного могильника выше.

Подробности в материале: На Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире — обзор

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