«ЦБ РФ в решении по ключевой ставке пошел на опережение событий»

Москва, , 14:06 — REGNUM Центробанк РФ выбрал более агрессивную стратегию, понизив ставку на 0,5%, На решение регулятора повлияло снижение инфляции опережающими темпами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«На рынках текущее решение отразилось локальным ростом волатильности и снижением национальной валюты. Фактически этот сценарий был уже заложен в котировках. С начала недели наблюдалось снижение отечественной валюты в том числе по причине понижения ключевой процентной ставки на 0,25%-0,5%. О таком коридоре накануне заявляла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина», — напомнил Капустянский.

«После сегодняшнего заседания регулятор, скорее всего, возьмет тайм-аут. Следующее решение о понижении ставке, скорее всего, может произойти только осенью. Тогда же будет понятно продлит ли ОПЕК+ 25 мая ограничения и насколько они будут исполняться», — отметил эксперт.

По его мнению, «ЦБ РФ в своем решении пошел на опережение событий. То есть, скорее всего, регулятор заложил сценарий продления ограничений по добычи нефти и стабильности нефтяных цена на перспективу».

«В случае если этот сценарий реализуется, можно будет поаплодировать Центральному банку. Если же нет, регулятору вновь придется лавировать между ростом инфляции и ключевой ставкой. Как показывает предыдущий опыт, решение будет не в пользу ставки», — высказал свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 апреля, Банк России снизил ключевую ставку на 0,5% до 9,25% годовых. Решение о снижении принято на заседании Совета директоров. Следующее заседание состоится 16 июня.