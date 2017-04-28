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Центробанк поддержал экономику, но надавил на рубль

Экономика

Политика регулятора снизит курс до 60 рублей за доллар

Давление на рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Давление на рубль

Москва, 28 апреля 2017, 14:05 — REGNUM  Центробанк решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта из-за постепенно замедляющейся инфляции, которая уже почти достигла целевых показателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил эксперт финансовой группы БКС Иван Копейкин. По его словам, инфляция в марте составила 4,2%, тогда как ЦБ поставил цель в 4% по итогам года.

«Существенное укрепление рубля с начала года, вероятно, еще несколько месяцев будет оказывать понижающий эффект на инфляцию и уже, возможно, в самом начале лета этот показатель может опуститься ниже 4%», — отмечает Копейкин.

«Это увеличивает шансы на более агрессивное, чем предполагалось в начале 2017 года, снижение ставок в ближайшие месяцы», — предполагает Копейкин.

По его словам, действия Центробанка направлены на поддержку национальной экономики, но могут отрицательно сказаться на рубле.

«Постепенно смягчающаяся денежно-кредитная политика будет оказывать некоторое давление на российскую валюту, поэтому в ближайшие месяцы цена за доллар с большой вероятностью вернется на уровень 59−60 рублей», — отмечает Копейкин.

Напомним, ранее 28 апреля Центробанк провел заседание и решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта. Теперь ключевая ставка составит 9,25%. Это второе решение о снижении показателя в этом году: в марте ЦБ уже опускал ставку на 0,25 процентных пунктов.

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